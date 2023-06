El secreto de Karol G para lograr su cabello estilo sirena ¿Quieres lucir ondas naturales tan divinas como las de la Bichota? ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G, Rizos curls, belleza Credit: IG/Cesar de Leon Ramirez Esta semana, las amantes del fashion hemos quedamos enamoradas de los looks de Paris Fashion Week y nuestras estrellas latinas cuentan entre la lista de los mejores vestidos. Uno de nuestros looks favoritos fue el de Karol G en el desfile de Jacquemus, donde la vimos con un elegante traje blanco y sus cabello rosa en un estilo "Mermaidcore", la tendencia del verano inspirada en las sirenas y el mar. El estilista Cesar de Leon Ramirez creó el look con los productos de Rizos Curls, la marca latina fundada por la empresaria de raíces mexicanas y gran amiga de People en Español, Julissa Prado. karol g Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Cesar y Rizos Curls nos compartieron los detalles de cómo lograron el estilo en el cabello de Karol G y aquí te explicaremos los pasos que necesitas seguir para recrear el look en casa. Todo comenzó con una base limpia utilizando el champú y acondicionador de Rizos Curls. Haz una raya al lado de tu lado preferido mientras tu cabello esté húmedo. A continuación, aplica el Light Hold Gel generosamente sobre el cabello húmedo para crear una apariencia texturizada que sigue el patrón natural de tus ondas. Si deseas rizos más definidos, toma las piezas que enmarcan la cara y haz una bobina con en los dedos con un poco más de gel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Deje que se seque tu cabello al aire y una vez que esté completamente seco, toma el Nourish Oil para ayudar a romper el "yeso" del gel y darle el brillo al cabello. Por último, dale un toque del Volumizing Hair Spray a tu raíz para proporcionar elevación y volumen.

