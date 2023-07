Karol G, como una Barbie colombiana, deslumbra en el estreno de la película con sensual top La Bichota es una de las artistas que participa en la banda sonora de la película Barbie y no quiso perderse el estreno de la cinta, donde deslumbró con un coqueto y sensual conjunto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G es Barbie en estreno película Credit: Matt Winkelmeyer/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images Karol G vuelve a acaparar los flashes en una alfombra, esta vez ¡rosa! La cantante colombiana asistió a la premiere de la película Barbie en Los Ángeles. Ella forma parte de la banda sonora del filme con su tema Watati, que canta junto a Aldo Ranks, y dijo presente con un look inspirado en la famosa muñeca. La Bichota se lució con un top atado al cuello, sin espalda, de color rosado y adornado con pequeños cristales que parecían gotas de agua sobre la tela. Combinado con una falda larga de tiro muy bajo y silueta sirena, con un estampado psicodélico en tonos pastel que resaltaba sus curvas de infarto, también decorada con cristales. Karol G es Barbie en estreno película Credit: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images El maquillaje estuvo a cargo del maquillista de celebridades Patrick Ta, quien una vez mas apostó por darle a la intérprete un rostro muy luminoso, con un aire natural, mejillas sonrosadas y labios jugosos, perfecto para la soleada tarde angelina. Karol G es Barbie en estreno película Credit: Instagram Patrick Ta Cesar Deleón Ramírez fue el estilista de cabello, quien después del peinado estilo sirena que le vimos a la colombiana en la Semana de la Moda de París, dejó la larga melena rosada de la artista lacia, con suaves ondas y el flequillo con volumen peinado hacia aun lado, muy glamoroso y romántico, con cierto aire retro. Karol G es Barbie en estreno película Credit: Jon Kopaloff/Getty Images En la banda sonora de la película participan también otros artistas como Dua Lipa o Nicky Minaj, quienes también estuvieron presentes en el fabuloso estreno, junto a actores de la cinta como America Ferrera o Ryan Gosling. El filme se estrena el 21 de julio y ya os ha dejado grandes momentos de moda, pues su protagonista, Margot Robbie, sorprende en cada aparición con looks inspirados por el célebre juguete que le hacen ver como una muñeca real. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Karol G, quien encabeza la lista de nuestra Amazonas de los 50 más bellos, 2023 está siendo un año increíble lleno de éxitos, personales y profesionales, y ya hace unas semanas dio gracias en sus historias por la oportunidad de poner a perrear a la mismísima Barbie.

