Todos los detalles de los looks que usaron Karol G y Anahí durante su épica presentación en México. Las artistas hicieron historia al cantar juntas uno de los grandes éxitos de RBD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si tienes redes sociales ya te habrás enterado de que este pasado fin de semana Karol G hizo historia durante su concierto en la capital azteca, no solo porque abarrotó la Arena Ciudad de México, sino porque durante su presentación tuvo una invitada muy especial. La cantante colombiana hizo realidad su sueño de cantar con Anahí la canción Sálvame, uno de los temas más exitosos de RBD. Como era de esperarse tanto el público que presencio ese momento, como los que lo vieron en las redes sociales, no podían aguantar la emoción al ver a estas dos estrellas juntas en el escenario. Este fue un momento muy emocionante no solo para los fanáticos de RBD y los de la cantante colombiana, sino también para la propia Bichota, quien no aguantó las lágrimas al cantar con uno de sus ídolos. Para la ocasión, ambas artistas se pusieron sus mejores galas. Como de costumbre, la colombiana eligió un look supersensual que incluía un sexy body estampado, botas rosado pastel de brillo y claro, su cabello azul. Además, llevó un accesorio muy significativo, un sombrero rosado, casi idéntico al que usó la cantante mexicana cuando realizó el video de dicha canción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anahi y Karol G Anahi y Karol G | Credit: Mezcalent.com La mexicana también llegó al escenario luciendo regia con un set negro de lentejuelas, de pantalón acampanado y crop top de cuello halter que dejaba ver definido abdomen. La ex RBD también llevó un sombrero rosado, un regalo que le obsequió la reggaetonera horas antes de ese mágico momento en el escenario. La pieza se parecía mucho a la que hace años llevó la cantante mexicana, con la diferencia de que en este caso, tenía pedrería y fue elaborada especialmente para ella. Antes de terminar la presentación, ambas intérpretes lanzaron los sombreros al público. Sin duda alguna, este fue un momento único e irrepetible no solo para las cantantes, sino para toda una generación que vivió y disfrutó el éxito de RBD. ¡Bravo, chicas!

