Karol G se despide de su cabello azul

La cantante colombiana ha disfrutado junto a un grupo de amigos de un vertiginoso viaje con tres destinos soñados: Santorini, Dubai y Kenia, donde han disfrutado de actividades repletas de adrenalina, buena compañía, ricas viandas y mucha música. Todo para decirle adiós al color azul de su melena y la etapa que éste representa.

El anuncio

En este texto, la cantante le ha explicado a sus casi 55 millones de seguidores que es momento de cambiar, y para despedirse de su melena se fue de vacaciones a algunos lugares de su "lista soñada". La colombiana deja atrás una etapa plagada de éxitos, de muchos número 1 en las listas musicales y conciertos con las entradas agotadas en grandes estadios.

Primera parada: Santorini

Karol G y sus amistades llegaron primero a la isla griega de Santorini, donde disfrutaron del increíble mar azul y los idílicos paisajes con casitas blancas. La cantante de Tusa aprovechó para dar largas caminatas y reconectar con ella misma.

Experiencia marina

Durante su estancia en la isla, el grupo realizó una sesión de buceo para admirar el hermoso fondo marino.

Rumbo a Dubai

A su llegada al país árabe le recibieron con una imagen de su look en Coachella y sus flores favoritas. La Bichota llegó para arrasar y visitó los lugares más emblemáticos de la ciudad con un conjunto tradicional y cubierto, combinado con modernas lentes de sol.

Manejando el "makinon"

La colombiana se puso al volante de un kart para recorrer las dunas del desierto. Una experiencia a toda velocidad en la que la reguetonera disfrutó al máximo.

Altos vuelos

Otra actividad que podría aterrorizar a cualquiera, pero que a la artista pareció encantarle, fue saltar desde una avioneta para disfrutar del paisaje desde las alturas. Con un monitor, la cantante de Provenza gritó de emoción antes de que se abriese su paracaídas.

Reina leona

Ya en Kenia, Karol G realizó un safari por la sabana africana y ella y sus amigos se encontraron con leones, elefantes, jirafas, leopardos, rinocerontes y búfalos. Una experiencia que la Bichota había deseado vivir durante mucho tiempo y para la que, según ella, Dios le envió suerte para que pudiera ver todos esos animales tan de cerca. Al acabar la jornada, el grupo vio atardecer escuchando la mítica canción de El rey león de fondo, algo que llevó a la cantante hasta las lágrimas.

Experta piloto

Otra actividad que sin duda no se borrará de su memoria, fue la de viajar en globo. Para poder ver la sabana desde todo lo alto, la estrella madrugó e incluso pilotó, según acredita su diploma, el vehículo aerostático. Aunque tuvo un accidentado aterrizaje, todo quedó en un pequeño susto.

La despedida

En este momento, esta es la última publicación que ha compartido la colombiana, quien aprovechó para agradecer a todos los que la han apoyado en este tiempo. ¿De qué color se teñirá el cabello ahora? Será extraño verla sin su característico azul pero ¡la amaremos igual!

