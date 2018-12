¿Le quitó Karlie Kloss el trabajo a su amiga Kendall Jenner?

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Karlie Kloss es una de las modelos más importantes y populares de esta era. La modelo no solo ha caminado en las pasarelas más importantes del mundo para los diseñadores más prestigiosos, sino que también por varios años fue uno de los ángeles de Victoria’s Secret y ha sido la imagen de un sin número de campañas publicitarias para marcas como Topshop, Versace y Swarovski. Por eso no es sorpresa que la siga siendo una de las modelos más buscadas. Ahora Kloss se unirá a su amiga Kendall Jenner para ser parte de la familia de Estée Lauder.

La prestigios compañía de belleza nombró a la hermosa joven como su nueva embajadora global y la Kloss no aguanta la emoción.

“Es un sueño hecho realidad. Realmente lo es”, dijo la modelo en un comunicado de prensa. “Tener un contrato con una compañía de belleza siempre ha estado en el primer lugar de mi lista de sueños”.

Incluso Kloss aseguró que desde muy joven siempre soñó con trabajar para la marca y que de hecho hasta lo tenía escrito en un diario donde escribía sus metas.

“Es irreal. Estoy muy agradecida y emocionada. Me siento muy honrada de ser parte de una marca con tanto legado”, expresó en dicha misiva. “Estée Lauder es la crema de la crema. Las imágenes de sus campañas son icónicas, pero ser parte de Estée Lauder para mi significa algo más. Me inspira mucho lo que representa esta compañía, la historia de la marca, el legado de la misma Estée y la investigación científica sin precedentes que realiza, creando los mejores productos para las mujeres alrededor del mundo. No puedo estar más orgullosa de unirme a la familia de Estée Lauder”.

De acuerdo a WWD, veremos a Kloss en las campañas de la marca empezando el próximo mes de julio. Ahora bien, La modelo no solo celebra su nuevo trabajo como imagen de la compañía, sino también el hecho de que Estée Lauder se comprometió a colaborar con Kode With Klossy, la fundación de la modelo que se dedica a ofrecerle campamentos educativos a jóvenes de bajos recursos.

¡Felicidades Karlie!