¡Karla Martínez presume bikinazo y un cuerpo de infarto que ha colapsado las redes! La co-presentadora de Despierta América lució espectacular en traje de baño y demostró estar en plena forma semanas después de haberse recuperado del coronavirus. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que es un bellezón en toda regla, no hace ni falta mencionarlo. Hace unos días nos sorprendía soltándose su salvaje melena rizada frente a las cámaras de Despierta América y ahora hace lo propio en traje de baño. Karla Martínez está en plena forma y así lo presumió este fin de semana en Instagram en unas imágenes que han dejado a sus seguidores K.O. Estamos acostumbrados a verla enfundada en elegantes trajes pero no es muy usual verla luciendo bikinazo. Durante una salida en barco en medio del mar la presentadora nos demostró que los 40 son los nuevos 20 con tipazo de infarto. Después de unos meses en casa y recuperándose de la COVID-19, la conductora por fin puede hacer una vida normal y disfrutar de estos momentos tan especiales. A juzgar por las imágenes, nuestra bella Karla podría haber perdido unas libritas en estos meses tan complicados pero lo que no ha perdido es un ápice de su estilo y atractivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mucho más sonriente y agradecida con la vida, la también feliz mamá disfruta cada minuto con intensidad. Le ha tocado vivir un episodio complicado pero no está dispuesta a que eso le empañe todo lo bonito que está por llegar. Gracias, compañera, por siempre dar lo mejor de ti.

