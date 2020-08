Karla Martínez muestra cómo se ve su cabello al natural y parece otra. "Te ves mejor" Muy recuperada, la bella presentadora impactó a sus seguidores con una imagen mucho más salvaje de la que no nos tiene acostumbrados. ¡Menudo cambio! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿En serio eres tú? Pues sí, es ella. Karla Martínez ha revolucionado las redes con un look que no suele mostrar muchas veces y que le sienta de maravilla. La presentadora mexicana dejó su pelo al natural y el resultado fue una ola de piropos y aplausos virtuales más que merecidos. Acostumbrados a verla con el pelo lacio y serio, como mucho ondulado, en esta ocasión se mostró con su melena salvaje, muy leona y totalmente rizada con la que se ve espectacular. "Quizá algunos no sepan pero ¡mi cabello natural es rizado! Así que hoy decidí conectar con mis raíces", compartió con sus fieles seguidores en Instagram la comunicadora de 44 años. La decisión no pudo ser mejor. Su pelo ensortijado y de rizos abundantes le hace ver mucho más aniñada, además de atrevida; un look que ya casi teníamos olvidado. En su día a día televisivo, Karla es más de llevar el pelo laceo pero después de ver la acogida de esta bella estampa a lo mejor se anima a dejárselo al natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué melena más bella, ¡déjalo así!, "Me encanta tu pelo así", "Te ves espectacular", "Te ves mejor con el cabello rizado", le escribieron algunos de sus fans y seguidores en esta plataforma. Además de bella, la conductora también se ve muy animada y muy recuperada. A pesar de haber estado malita con el coronavirus, nunca ha dejado de sonreír. Ahora desde casa sigue trabajando y ofreciéndonos segmentos y entrevistas a través de sus redes. ¡Gracias por tu buena disposición siempre!

