¿Lista para el otoño? Inspírate con los atuendos divinos de Karla Martínez

La presentadora dio lección de estilo entre temporadas con una serie de looks perfectos para las temperaturas más bajas. ¡Aquí las fotos!

Piezas transicionales

Aunque algunas fashionistas opinan que no se deber lucir el blanco después de Labor Day, nosotras somos amantes del tono para cualquier temporada, especialmente en un look tan sofisticado como este.

Pintas clásicas

Con su set rojo vivo estampado con flores blancas, la presentadora ya está lista para el otoño.

Linda a rayas

En su viaje a Boston, Karla nos fascinó con sus atuendos perfectos para explorar la ciudad sin sacrificar el estilo. Nos encantó este de blusa a rayas, jeans acampanados y zapatos blancos.

Estilo cool

Con sus botas blancas de plataforma y gafas de sol a juego, la mexicana de dio un toque roquero a un blazer clásico.

Chic y casual

Dale un toque elegante a un atuendo tan simple como una camiseta negra y jeans al estilo de Karla con zapatillas llamativas, un bolso cool y una camisa oversized.

Bolso neón

Le dio vida a un look monocromático negro con un bolso anaranjado que queremos para nuestros propios guardarropas.

Toque de color

Karla nos muestra que cualquier conjunto puede ir de simple a chic con los accesorios apropiados, como con estos tacones verde neón.

