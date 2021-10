Estas imágenes demuestran que a sus 45 años Karla Martínez luce más sexy que nunca Ahora la presentadora mexicana usa ropa más atrevida y alborota las redes con sus increíbles looks. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se habla de las presentadoras latinas más queridas de la televisión, uno de los primeros nombres que nos llega a la mente, es el de Karla Martínez y no es para menos. La presentadora mexicana lleva varias décadas en la televisión y a través de los años la hemos visto desarrollarse, crear una familia y convertirse en una de las más queridas de la pantalla chica. Desde que empezó su carrera, Martínez siempre ha encantado con su hermosa sonrisa, su carisma y también su estilo. Es precisamente su forma de vestir lo que siempre la ha diferenciado de las demás. La presentadora siempre se ha caracterizado por su estilo elegante, sofisticado y superclásico, pero no podemos negar que desde que entró a los 40s, la hemos visto luciendo más fresca, juvenil y también, mucho más sexy, en especial en los últimos meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martínez cumplió 45 años el pasado mes de mayo, y desde entonces nos ha venido deleitando con looks más sensuales, reveladores y superatrevidos. Y si no te has dado cuenta, échale un vistazo a estas imágenes que encontramos en su cuenta de Instagram. Karla Martinez, los looks mas sexy de Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Karla Martinez, los looks mas sexy de Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Karla Martinez, los looks mas sexy de Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Karla Martinez, los looks mas sexy de Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Karla Martinez, los looks mas sexy de Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Karla Martinez, los looks mas sexy de Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Lo cierto es que la mexicana está como el vino, mientras más pasa el tiempo, se pone mucho mejor. Es obvio que se está cuidando muchísimo para que la próxima década le entre mucho mejor. Sigue así Karla, nosotras estamos fascinadas con tus atuendos.

