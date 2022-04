El look del día - abril 15, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Becky G, Karla Martínez y Marlene Favela son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alix Aspe Alix Aspe, look del dia Credit: Instagram/Alix Aspe Hermosa lució la presentadora con este coqueto minivestido con estampado floral de un solo hombro, que complementó con sandalias blancas atadas al tobillo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Becky G Becky G, look del dia Credit: Unique Nicole/Getty Images La cantante acaparó miradas con este sexy vestido rojo con transparencias y escote profundo. 2 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez Como adolescente lució la presentadora mexicana con este sexy minivestido morado, que combinó con zapatos del mismo color atados al tobillo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Este jumpsuit rojo le sentó de maravilla a la figura de la presentadora. ¡Qué flaca! 4 de 9 Ver Todo Claire Foy Claire Foy, look del dia Credit: Gotham/GC Images) Captamos a la actriz en las calles de Nueva York ataviada con este look de jeans y jacket de mezclilla. 5 de 9 Ver Todo Heidi Klum Heidi Klum, look del dia Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group La modelo llegó a los estudios de America's Got Talent (NBC) con este divertido conjunto a cuadros. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maity Interiano Maity Interiano, look del dia Credit: Instagram/Maity Interiano La presentadora se encuentra en Sevilla, España cubriendo todo lo que tiene que ver con las celebraciones de Semana Santa, y para una de sus asignaciones eligió este hermoso conjunto naranja de palazzos y blusa con mangas tipo globo. 7 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela Este bello traje crema con estampado floral, hizo que la actriz luciera como toda una princesa. 8 de 9 Ver Todo Viola Davis Viola Davis, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Sobria y elegante lució la talentosa actriz con este vestido naranja. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - abril 15, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.