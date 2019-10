Karla Martínez, Meghan Markle y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Clarissa Molina y Kate Middleton son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Karla Martínez Image zoom Instagram/Karla Martinez Superfresca y juvenil lució la presentadora con esta minifalda blanco y negro, que combinó con un top negro de cuello alto y botas por encima de la rodilla. Advertisement Advertisement Meghan Markle Image zoom Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images La duquesa de Sussex lució increíble con este ceñido vestido verde oscuro de P.A.R.O.S.H. , que complementó con un elegante abrigo crema de Sentaler, zapatos de punta de Manolo Blahnik y un coqueto minibolso con estampado animal, de Montunas. Kim Kardashian Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La socialité ya está listas para las temperaturas de otoño con este look de pantalón marrón de cuero y top gris de manga larga con cuello alto. Advertisement Clarissa Molina Image zoom Instagram/Clarissa Molina La presentadora se disponía a abordar un avión, pero antes decidió mostrarnos su look cómodo y casual de pantalón negro skinny, suéter amarillo de Planes y tenis Gucci. Aislínn Derbez Image zoom Mezcalent Para ir a la presentación de su nuevo show De viaje con los Derbez, la actriz optó por culottes negros y top de lentejuelas rosadas. Kate Middleton Image zoom Samir Hussein/WireImage Regia y fabulosa lució la duquesa con este traje verde de lentejuelas de Jenny Packham. Advertisement Advertisement Advertisement Khloé Kardashian Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La empresaria mostró sus curvas con este pantalón negro de licra, que complementó con un croptop, botas por encima de la rodilla y un jacket de piel de serpiente. Adriana Fonseca Image zoom Mezcalent Muy coqueta lució la actriz mexicana con este jumpsuit estampado, que complementó con zapatos negros de platarforma. Jessica Biel Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Chic y muy apropiada para la temporada de otoño lució la actriz con este look de minifalda de cuero, blusa estampada de manga larga y botas marrones a la rodilla. Advertisement Advertisement Advertisement Rebel Wilson Image zoom Kevin Winter/Getty Images Superelegante lució la talentosa actriz con este traje rojo con detalle de pedrería y abertura frontal de Badgley Mischka. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Karla Martínez, Meghan Markle y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.