Karla Martínez da lección de estilo veraniego con esta propuesta divina La presentadora de Despierta América dejó a sus fans maravilladas con este traje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este verano, nuestras celebridades favoritas nos han dado miles de ejemplos de atuendos fabulosos que nos están inspirando para nuestros propios looks, marcando tendencia a lo Barbiecore, el estilo sirena o vistiendo de "lavanda digital". Ahora, una de las presentadoras más fashion de la televisión nos está mostrando cómo vestir un look de color más sutil que está perfecto para la temporada. Karla Martínez se ha destacado como toda una experta de la moda invernal, ya que su colección de botas envidiables es perfecta para los días más fríos, pero como residente de Miami, también sabe exactamente cómo lucir chic y sofisticada en los días cálidos. En su cuenta de Instagram, la presentadora compartió una foto llevando un vestido estampado gris con rayas en un color crema que le dieron una vibra refrescante al look, complementado con un recorte sutil al abdomen para un toque juvenil. Completó el atuendo con sandalias nude, argollas doradas y tres collares para darle un toque moderno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su look de belleza fue igualmente genial, ya que su cabello con mechas doradas lució divino en un recogido chic y práctico para el calor de Miami. En sus comentarios, sus fans quedaron enamoradas del look y quieren saber en donde pueden encontrar el vestido. ¡Estaremos pendientes de ver si contesta!

