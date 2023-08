Karla Martínez da lección de estilo veraniego con este look a rayas Copia el look fresco y juvenil de la presentadora. ¡Aquí los detalles! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karla Martínez nos sigue impresionando con sus looks. Desde su disfraz de Catalina Creel hasta sus vestidos divinos, la presentadora nunca defrauda con su sentido de la moda. Cuando se trata de sus atuendos veraniegos, Karla sabe exactamente cómo marcar tendencia con vestidos ligeros que son perfectos para el calor de Miami y también lo suficientemente profesional para Despierta America. Ahora, la mexicana nos acaba de presentar otro look que queremos de inmediato para nuestros propios guardarropas. Karla Martinez, moda Credit: IG/Karla Martinez En su cuenta de Instagram, Karla compartió una foto vistiendo un traje de rayas verticales azules y blancas de inspiración marinera. Completó el look con tacones rojos para darle un toque de color al look y argollas doradas. También optó por un recogido de cabello chic y casual, el cual fue perfectamente complementado por su nuevo flequillo y mechas rubias. Por supuesto, sus fans también quedaron enamoradas con el look, escribiendo que lucía "bella", "hermosa" y como toda una "teenager" en su perfil. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quieres copiar el look de la presentadora? Aquí te tenemos unas opciones para tu propio atuendo fresco y veraniego. Karla Martinez, moda Credit: Cortesía H&M, Off-the-shoulder Dress, $19.99, hm.com Karla Martinez, moda Credit: Cortesía CL by Chinese Laundry, Women's Mild Pump, $44.99, amazon.com Karla Martinez, moda Credit: Cortesía ARGENTO VIVO, 40mm Endless Hoop Earrings, $14.97, nordstromrack.com

