¡Karla Martínez deslumbra con su espectacular bikinazo en la playa! La conductora lució explosiva en traje de baño y se llevó todos los piropos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada mañana transmite alegría y buena energía en su show Despierta América. Pero a Karla Martínez le tocaba hacer un parón para disfrutar de unos días de descanso en el paraíso. En esta ocasión ha elegido un destino de ensueño: Los Cabos, México. Desde sus espectaculares playas donde pasa unos días con su esposo Emerson y sus hijas, la conductora se ha mostrado en varios posados en bikinazo con los que ha deslumbrado. Y no solo por la originalidad de los modelos elegidos que la hacen lucir como una auténtica sirena, sino porque se ve en plena forma. Karla Martínez Karla Martínez explosiva en bikinazo | Credit: IG/Karla Martínez La presentadora de 47 años se ha robado todos los piropos y halagos por parte de sus seguidores al desprender pura jovialidad, dicha y bienestar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias Dios por este viaje tan lindo a mi tierra", agradecía en una de las muchas fotos que ha ido compartiendo feliz con sus seguidores. Y aunque ha habido alguno de otro que le ha echado en cara que luzca así de sexy siendo católica, Karla ha continuado mostrando su felicidad en conjuntos, modelos y trajes de baño muy de lo más originales. La feliz mamá, quien está en plena forma gracias a sus cuidados, ha compartido cómo son los atardeceres, además de algunos de los rincones más emblemáticos del lugar. "La puerta al paraíso", escribía encandilada con el lugar. Unas vacaciones más que merecidas.

