El look del día - noviembre 4, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martinez Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Heidi Klum, Karla Martínez y Susana González son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Instagram/Alejandra Espinoza Muy cool lució la presentadora mexicana con este look de jeans cremas, blusa de mezclilla y botas vaqueras. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Hayden Panettiere Hayden Panettiere Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz llegó a una velada ataviada con este minivestido rojo tipo esmoquin, sandalias de plataforma y bolso de brillo. 2 de 10 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martinez La presentadora mexicana mostró piernas con este look de minifalda negra, blusa con estampado animal y botas de punta. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos La presentadora nos dejó boquiabiertos al verla con este fabuloso vestido crema que dejaba ver si increíble figura. 4 de 10 Ver Todo Heidi Klum Heidi Klum Credit: REX Features/Shutterstock/The Grosby Group Este jumpsuit rojo con pronunciado escote le quedó espectacular a la modelo. 5 de 10 Ver Todo Michelle Rodríguez Michelle Rodriguez Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La querida y talentosa actriz llegó a un evento ataviada con este conjunto blanco de pantalón y top tipo corsé, que combinó con zapatos plateados y jacket negro. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Susana González Susana Gonzalez Credit: Armando Mota/The Grosby Group Para llegar a la presentación de su nueva novela junto a Gabriel Soto, la actriz mexicana optó por este conjunto morado de pantalón y chaqueta que complementó con un top blanco y tenis del mismo color. 7 de 10 Ver Todo Ximena Herrera Ximena Herrera Credit: 2022 Armando Mota/The Grosby Group Muy elegante lució la actriz mexicana con este hermoso vestido negro de un solo hombro. 8 de 10 Ver Todo Jenna Dewan Jenna Dewan Credit: Jon Kopaloff/Getty Images La actriz acaparó todas las miradas con este sensual traje negro con pronunciado escote, plumas y reveladoras transparencias. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lourdes Motta Lourdes Motta Credit: Cortesía La hermosa modelo llegó a la gala amFAR, en Los Ángeles, con este fabuloso traje dorado de un solo hombro, de la diseñadora guatemalteca Mariandreé Gaitán. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

