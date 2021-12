El look del día - diciembre 16, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Heidi Klum, Karla Martínez y Beyoncé son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Beyoncé Beyonce, look del dia Credit: Instagram/Beyoncé La cantante posó para sus seguidores con este conjunto a cuadros de pantalón y chaqueta, que complementó con un crop top y tenis blancos. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Supercoqueta lució la presentadora con este look de pantalón corto, camisa naranja y botas por encima de la rodilla. 2 de 10 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora mexicana llevó este otoñal look de minivestido tipo suéter con botas blancas a la rodilla. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Heidi Klum Heidi Klum, look del dia Credit: Donato Sardella/Getty Images for DUNDAS x REVOLVE La modelo llegó a una velada con este sexy minivestido fucsia, que combinó con botas negras por encima de la rodilla. 4 de 10 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Con este atuendo de jeans oversized, suéter estampado, abrigo azul pastel y botas, llegó la cantante a los estudios de Jimmy Kimmel Live (ABC). 5 de 10 Ver Todo Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía La presentadora mexicana está lista para las fiestas de fin de año con este este fabuloso jumpsuit color bronce de un solo hombro. ¡Qué bella! 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Vieth Michelle Vieth, look del dia Credit: Medios y Media/Getty Images La actriz eligoó este sexy vestido rojo strapless para asistir a una velada en la Ciudad de México. 7 de 10 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarría Nos encantó este look casual de pantalón de cuero, suéter blanco y negro, chaqueta y tenis que portó la actriz española. 8 de 10 Ver Todo Penélope Cruz Penelope Cruz, look del dia Credit: Theo Wargo/NBC Con este coqueto conjunto amarillo de Chanel, llegó la actriz española al The Tonight Show Starting Jimmy Fallon (NBC). 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images Como de costumbre, su majestad lució impecable con este elegante vestido marrón, que complementó con botas negras y un minibolso. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

