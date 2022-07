Estas imágenes demuestran que Karla Martínez tiene la mejor colección de carteras La presentadora es fanática de los bolsos de Dior de cuya marcas tiene varios, pero también le gustan los de Chanel y Prada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las carteras siempre han sido un objeto de deseo de muchas mujeres. Y es que un buen bolso le da el toque perfecto a cualquier atuendo por más sencillo que este sea. Si bien existen carteras de todos los precios, no podemos negar que las que más gustan son las más costosas, esos diseños de marcas prestigiosas que están hechos con los mejores materiales y con una atención al detalle que las hace especiales. Las famosas las aman y muchas de ellas tienen toda una colección. Una de ellas es Karla Martínez, quien tiene algunos de los bolsos más populares y deseados. La presentadora de Despierta América (Univision) se caracteriza por su excelente gusto al vestir, uno que podemos apreciar cada mañana durante dicho show matutino. Eso sí, no solo son fabulosos sus looks para el show, sino también los que usa para disfrutar en familia los fines de semana, al igual que los que lleva cuando está de vacaciones. Es justo con esos atuendos que la mexicana aprovecha para llevar sus hermosos y costosos bolsos, y sí que son muchos. Gracias a sus redes sociales hemos visto que Martínez es fanática de las carteras Dior, y de esta marca tiene varios modelos, incluso tiene un mismo estilo en diferentes colores. La presentadora los combina con looks casuales y hasta deportivos, en especial durante sus viajes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Karla martinez, bolsos Credit: Instagram Karla martinez, bolsos Credit: Instagram Karla martinez, bolsos Credit: Instagram Karla martinez, bolsos Credit: Instagram Karla martinez, bolsos Credit: Instagram Karla martinez, bolsos Credit: Instagram Karla martinez, bolsos Credit: Instagram Karla martinez, bolsos Credit: Instagram También la hemos visto con bolsos de Prada, Bottega Veneta, Chanel y Chloé, entre otras costosas marcas. Lo cierto es que Martínez tiene una pequeña fortuna en su clóset, y no solo en bolsos, sino también en zapatos. ¡Nos encantaría entrar a su clóset!

