Karla Martínez arrasa en Los Cabos, México con sus looks de verano Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karla Tout Credit: Instagram Karla Martinez La conductora de Despierta América de Univisión lució maravillosa durante sus días de vacaciones en un paradisíaco resort mexicano en Los Cabos, México y nos deleitó con sus propuestas de vestuario playero con aire bohemio y chic, sin olvidar sus candentes fotos en sensuales trajes de baño. ¡Estupenda! Empezar galería Sirena del Pacífico Karla enterizo playa Credit: Instagram Karla Martinez Con este sofisticado enterizo en ocre que resaltó su piel trigueña, la presentadora mexicana conquistó las playas de su tierra natal y dió inicio a sus vacaciones bajo el sol ardiente. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Boho chic Karla Salida crochet Credit: Instagram Karla Martinez Esta salida de baño de croché tejido refleja el espíritu bohemio y relajado de Karla y el maravilloso sombrero con los que quiso ponerse a tono con el resort de playa se mimetizaron con el ambiente tropical que le dió una calurosa bienvenida. ¡los queremos! 2 de 7 Ver Todo Negro infalible Karla salida negro Credit: Instagram Karla Martinez El color negro nunca falla en las ocasiones más elegantes y en momentos casuales aporta inmediato glamour. Karla se lució con esta propuesta azabache de pies a cabeza, compuesta por un bañador y salida de baño tejidos en macramé, un sombrero y lentes a juego que complementó con la mejor de sus sonrisas. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Día de sol Karla tejido Credit: Instagram Karla Martinez Con esta preciosa salida de baño tejida a mano en hilos naranja, rosa y marrón, rematada en flecos, una amplia pamela y cómodas sandalias, Karla gozó otro día más en la playa y el mar. Pasa a la siguiente foto para ver el deslumbrante traje de baño de este look. 4 de 7 Ver Todo Barbiemanía Karla rosa Credit: Instagram Karla Martinez Con el color de la temporada, la mexicana arrasó en las playas de Los Cabos fiel al estilo Barbie, con un bañador rosa de cortes asimétricos que destacó no solo su silueta sino su envidiable bronceado. 5 de 7 Ver Todo Noche blanca Karla lino blanco Credit: Instagram Karla Martinez De líneas sencillas y en fresco lino, la presentadora escogió para una cena en el resort este atuendo blanco que engalanó con un enorme y maravilloso collar de cuentas hecho con semillas naturales que se robó el protagonismo y mostró su pasión por la moda sostenible. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Viva México Karla Zarape Con este precioso traje inspirado en los coloridos sarapes mexicanos y con un impactante cuello blanco bordado a mano, diseño sin duda de su tierra natal, Karla despide con glamour y actitud renovada su estadía en este paraíso junto al mar. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

