Karla Martínez y su envidiable colección de botas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karla Martinez, moda Credit: IG/Karla Martinez Estas fotos comprueban que la presentadora tiene la mejor colección de botas, desde sus estilos casuales hasta sus plataformas impactantes. Empezar galería Tonos neutros Karla Martinez, moda Credit: IG/Karla Martinez Para complementar un atuendo de suéter marrón y pantalones blancos, la mexicana eligió un par de botas nude con tacón. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Plataformas chic Karla Martinez, moda Credit: IG/Karla Martinez Aunque las botas de tacón stiletto parecen ser sus favoritas, también tiene este estilo con plataforma impresionante y un tacón más grueso. 2 de 7 Ver Todo Al rojo vivo Karla Martinez, moda Credit: IG/Karla Martinez ¡Qué guapa! Le dio vida a un atuendo casual con unas botas de cuero rojo y un labial a juego. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Toque blanco Karla Martinez, moda Credit: IG/Karla Martinez La presentadora dio lección de estilo con esta propuesta blanca y negra acentuada con un blazer verde. 4 de 7 Ver Todo Estampado salvaje Karla Martinez, moda Credit: IG/Karla Martinez Karla parece tener un par de botas en cada color del arcoiris, pero también tiene varias en estampados divinos, como estas de cebra. 5 de 7 Ver Todo Estilo del oeste Karla Martinez, moda Credit: IG/Karla Martinez Para un paseo por Nashville, un buen par de "Cowboy boots" es esencial, como demostró en esta foto de su viaje. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cool y casual Karla Martinez, moda Credit: IG/Karla Martinez También es amante de los diseños sin tacón, como este par de la marca de lujo, Bottega Veneta. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Karla Martínez y su envidiable colección de botas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.