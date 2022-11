La novia de Alejandro Fernández tiene una increíble colección de bolsos de diseñador y aquí te la mostramos La modelo y fotógrafa mexicana ama la ropa de diseñador y no escatima gastos a la hora de comprar los bolsos más bellos y costosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nada como un buen bolso para hacer que hasta el look más sencillo, luzca increíble y eso lo saben muy bien las mujeres. Son muchas las chicas que aman las carteras, en especial las de diseñador. Las marcas prestigiosas le ponen un especial énfasis al diseño y la fabricación de sus bolsos, y por eso son piezas únicas y deseadas por muchísimas mujeres alrededor del mundo. Ese gusto por las carteras es aún más palpable entre las famosas quienes usan parte de sus ganancias para llenar sus armarios de fabulosas piezas de diseñador. Entre las famosas que no dejan de presumir su increíble colección están Lili Estefan, Irina Baeva y Karla Martínez, entre muchas otras. Ahora también nos percatamos de que a Karla Laveaga, la novia del cantante Alejandro Fernández, no solo le gusta la playa y usar diminutos trajes de baño para mostrar su increíble figura, sino que también ama los bolsos de diseñador. Entre sus marcas favoritas están Gucci, Balenciaga, Prada, Versace, y Fendi. A la guapa modelo, quien ama la ropa cómoda y deportiva, también la hemos visto llevando ropa de dichos diseñadores, al igual que de Dolce & Gabbana y Louis Vuitton. Sin duda alguna, la joven mexicana tiene un excelente gusto y eso se puede apreciar en las imágenes que publica en su cuenta de Instagram. Si no lo crees, mira a continuación su fabulosa colección de carteras. ]SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karla Laveaga Credit: Instagram/Karla Laveaga Karla Laveaga Credit: Instagram/Karla Laveaga Karla Laveaga Credit: Instagram/Karla Laveaga Karla Laveaga Credit: Instagram/Karla Laveaga Karla Laveaga Credit: Instagram/Karla Laveaga Karla Laveaga Credit: Instagram/Karla Laveaga Karla Laveaga Credit: Instagram/Karla Laveaga

