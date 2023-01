Conoce a Karla, la sobrina de Biby Gaytán que heredó su talento y belleza ¡Son igualitas! La joven de 15 años ya ha particiapado en varias producciones, incluyendo Si nos dejan y La madrastra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabemos que Bibi Gaytán es una de las actrices mexicanas más queridas y respetadas. También pes una de las más bellas de todos los tiempos, y esa belleza la conserva intacta a sus 50 años y después de haber tenido cinco hijos. Lamentablemente ya hace un buen rato que no la vemos hacer una novela o serie, y la verdad es que nos encantaría que regresara a trabajar como actriz. Mientras eso sucede, podemos seguirle los pasos a sus tres hijos mayores, los cuales se han convertido en figuras públicas gracias a las carreras que escogieron. Y es que además de la guapura de sus padres, también heredaron el talento. Ahora bien, los hijos de la pareja no son los únicos jóvenes de la familia que ya son conocidos en el medio. Karla Gaytán, la sobrina de la actriz se está dedicando de lleno a la actuación y ya está cautivando no solo por su talento, sino también por su increíble belleza y el parecido que tiene con su famosa tía. La joven de 15 años es hija de uno de los hermanos de Gaytán y ya ha actuado en algunas producciones entre ellas Ringo y Si nos dejan, siendo la más reciente, la novela La madrastra que fue recientemente transmitida por Univision y en la cual hizo el personaje de Ximena. El enorme parecido que tiene con tía ha despertado mucho el interés de los televidentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karla Gaytan sobrina de Biby Gaytan Credit: Instagram/Karla Gaytán Karla Gaytan sobrina de Biby Gaytan Credit: Instagram/Karla Gaytán La joven no solo tiene se le parece en las facciones de la cara, sino también en su melena larga y negra, tal y como la tenía su tía durante su tiempo en Timbiriche y Muñecos de papel. Además también heredó el talento para cantar. Sin duda alguna, Karla dará mucho de qué hablar en los próximos años y seguramente la seguiremos viendo en grandes producciones. Karla Gaytan sobrina de Biby Gaytan Credit: Instagram/Karla Gaytán Karla Gaytan sobrina de Biby Gaytan Credit: Instagram/Karla Gaytán Karla Gaytan sobrina de Biby Gaytan Credit: Instagram/Karla Gaytán Karla Gaytan sobrina de Biby Gaytan Credit: Instagram/Karla Gaytán Karla Gaytan sobrina de Biby Gaytan Credit: Instagram/Karla Gaytán

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a Karla, la sobrina de Biby Gaytán que heredó su talento y belleza ¡Son igualitas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.