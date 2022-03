Karina Banda compartió su potente mascarilla para tener un cabello saludable y brilloso

"Hoy me tocó pintarme el cabello y ya saben que cuando me pinto el cabello, también aprovecho para que me hagan un tratamiento. No se si se han dado cuenta, pero el cabello me está creciendo bastante. Eso me tiene superfeliz", dijo la presentadora mexicana durante la transmisión. "Aquí está Gustavo como siempre que llega a mi casa al rescate. Me lavó la cabeza con un champú clarificante, que ya les he dicho que me encanta porque te quita todo el exceso de productos, de todos estos químicos que se van acumulando en la cabeza, te limpia muy bien el pelo. Ahora me vamos a aplicar el tratamiento hidratante. Tienen que ver el antes y el después".