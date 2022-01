El look del día - enero 13, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Khloé Kardashian, Karina Banda y Vanessa Hudgens son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Como adolescente lució la presentadora con este minivestido negro, que combinó con una fabulosa chaqueta dorada y botas a la rodilla. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: Instagram/Eva Longoria La actriz se puso este ceñido vestido gris, botas marrones a la rodilla y un minibolso crema de Balenciaga, para salir a cumplir con algunos compromisos. 2 de 9 Ver Todo Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía La presentadora arrasó con este sexy minivestido negro de manga larga que dejaba ver su increíble figura. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kendall Jenner Kendall Jenner, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo llegando a un restaurante con esta sexy minifalda de cuero, top negro, chaleco y botas a la rodilla. 4 de 9 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe Kardashian, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Vimos a la socialité ataviada con este clásico look de jeans rasgados, top negro de cuello alto y botines. 5 de 9 Ver Todo Michelle Galván Michelle Galvan, look del dia Credit: Instagram/Michelle Galván Hermosa lució la periodista con este vestido morado de cuello alto. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Como toda una princesa lució la actriz con este set rosado de falda y top de encaje. 7 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: Cortesía Muy cool lució la presentadora con este conjunto blanco y negro de falda y jacket, que complementó con medias negras y botas por encima de la rodilla. 8 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora mexicana combinó su otoñal minivestido con estampado animal, con botas marrones a la rodilla. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

