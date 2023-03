Karina Banda se destroza el pelo: "Estoy angustiada y preocupada" Muy disgustada por lo sucedido, la conductora mostró cómo quedó su cabello y contó la causa que hizo que casi se quedara sin melena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda está feliz en Argentina. Bajo su conducción se encuentra el programa que todavía es una incógnita pero que representa uno de sus grandes sueños hechos realidad como presentadora. Desde Buenos Aires, la esposa de Carlos Ponce pone al día a través de sus redes cómo son sus jornadas y sus rutinas de belleza. Por medio de directos, la mexicana comparte algunos de sus tips estrella para maquillarse y los productos que mejor le funcionan. Pero, en esta ocasión, su publicación no fue precisamente positiva. Sincera y cercana con sus seguidores, confesó el horror que había sufrido su cabello, visiblemente dañado. "Les voy a decir algo, ahora sí que uno valora lo que tiene cuando lo pierde, estoy preocupada de que se me empiece a caer el pelo o se dañe más, todo por no haberlo cuidado", explicó en este video de Facebook. Todo empezó en Turquía, cuando ya había terminado la grabación del programa Enamorándonos La Isla. "Me lo quería oscurecer, quería el cabello como un castaño, mi pelo tiende a ponerse naranja... Le dije (al estilista) que quería un castaño lindo. Entonces esta persona no hablaba inglés, ni español, solo hablaba turco, y con el traductor, yo me guie con una foto de un trabajo que esa persona ya había hecho, le dije: 'Quiero esto'", arranca su testimonio. Karina Banda Karina Banda preocupada por su cabello | Credit: Facebook/Karina Banda Hasta ahí todo bien. Pero que Karina vio algo del peluquero que le extrañó. "Me empiezan a pintar el cabello y veo que el pelo me lo empiezan a decolorar, yo no entiendo por qué me lo está decolorando, y no solo eso, eso sino que me lo decoloró tanto que mi pelo estaba blanco y yo con cara de asustada, pero no preguntaba nada, dije 'él sabrá lo que está haciendo'", prosigue su testimonio. La decoloración fue tan excesiva que terminó dañando el cabello. De regreso a Miami, se cortó el pelo porque asegura que era como chicle, estaba tan delgado que no se lo podía ni desenredar. "Se me venían los trozos del cabello, eran unos pelos de elote que me estaba quitando de la cabeza", describió. La mascarilla y los cuidados hicieron que mejorase un poco, pero su llegada a Argentina y el sometimiento diario del pelo a los secados para pulirlo antes de peinarlo, hizo que el cabello no pudiera más y su melena fuese más pobre en todos los sentidos, algo que no es habitual en ella. "Ahí dije, algo está pasando... Me puse a investigar y efectivamente, mi cabello está muy frágil por toda la decoloración a la que le sometieron, estoy trabajando en Argentina con temperaturas de 36 y 37 grados, el calor que ha recibido mi cabello de secadora, tenaza, plancha y sol me tiene el pelo de mírame y no me toques", cuenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una situación que la tiene disgustada y que la obliga a hacerse un tratamiento y tener un cuidado extremo para evitar perder más y terminar de destrozarlo. "Hoy les puedo decir que estoy asustada y estoy preocupada porque nunca había tenido mi cabello tan maltratado como ahora", siguió. Karina informó del reto que va a empezar con el fin de salvarlo. Un proceso que compartirá con sus seguidoras paso a paso, a quienes ha animado a que lo hagan con ella por si también quieren mimar sus melenas. "Comenzaré un reto para recuperar mi cabello saludable, si se animan a hacerlo conmigo esto es lo que necesitan... Les voy a tener todo listo, bien bonito para que hagamos juntas esto y ver si logramos recuperar el cabello. Si quieren seguir mi reto, las invito, y si no, échenme muchas porras para que vean los resultados", concluyó esperanzada.

