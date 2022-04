¡Karina Banda presume arrebatador cambio de look! ¿Te gusta? Después de mostrar su nuevo nido de amor junto a Carlos Ponce, ¡la conductora continúa con los cambios en su nueva etapa! ¡Qué bella! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda continúa haciendo cambios después de que la pareja de Carlos Ponce protagonizara infinidad de titulares tras su salida de Enamorándonos. ¿Su última aventura? ¡Un nuevo look! ¡Un cambio en el color de su cabello, con el Karina Banda que se encuentra de lo más favorecida! Tras la polémica con Ana Patricia, la querida conductora confesó durante la pasada Semana Santa que sentía "ansiedad y me ponía a llorar", al revivir los recuerdos del pasado durante un entrañable viaje. En cambio ayer se mostró ayer feliz y orgullosa presumiendo su nueva mansión, un espectacular nidito de amor que compartirá con su inseparable Carlos Ponce, y poco después sorprendió a sus seguidores de nuevo para mostrarles paso a paso cómo cambió su cabello en las manos de un especialista. Karina Banda Credit: IG Karina Banda Karina Banda Credit: IG Karina Banda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Nuevo look!", anunció agradeciendo a su estilista las largas horas empleadas para conseguir los resultados idóneos: "¿les gustó el color o prefieren el de antes? Es increíble cómo después de tanta decoloración mi cabello está intacto, sano y brilloso", reveló, mostrando con sus extensiones el antes, más oscuro, y el después, con un tono más rubio que aportaba mucha luminosidad a su rostro. Karina Banda Credit: IG Karina Banda Muchas internautas comentaron cuánto les había gustado el tono más claro de su cabello: "espectacular, bellísima"; "qué bello color Karina, me gusta"; "te quedó mejor", se sucedían los comentarios entre sus fanáticas. Aquí puedes ver toda la transformación: Así bromeaba la conductora, horas antes junto a su pareja, al mostrar su nuevo hogar en desarrollo: "Carlos muy preocupado por dónde va a poner el asador. Vds. qué creen... ¿Ya es regio? ¿Quien más como él? Ya se hizo compadre del arquitecto Mario, yo digo que eso es complot, ¿ahora serán 2 versus 1?", bromeó la bella conductora mexicana. Con este cómico momento, Karina dio a conocer ese nuevo espacio con vistas al cielo y a un paraje impresionante al que están dando forma. ¡Los fans de la pareja ya están a la espera de verlo terminado!

