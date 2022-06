Karina Banda muestra su espectacular bajada de peso: "¡Te ves divina!" A punto de embarcarse en su nueva aventura profesional junto a su esposo Carlos Ponce en Turquía con La isla Enamorándonos, la presentadora mostró feliz su increíble transformación. "Viviendo el balance que tanto soñaba". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Podría decirse que Karina Banda vive una de las etapas más especiales de su vida. Se lo ha ganado a pulso fruto de mucho esfuerzo, entrega y sacrificio. Una actitud que aplica a todos los campos de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Con una gran sonrisa, la conductora mexicana mostraba su felicidad ante este momento tan bonito que atraviesa. Además de afrontar uno de sus mayores retos profesionales con La Isla Enamorándonos, el reality que le llevará a Turquía por dos meses junto a su compañero de programa y de vida, Carlos Ponce, Karina también disfruta de su mejor estado en lo personal. En los últimos meses ha cuidado aún más si cabe su cuerpo con buena alimentación y ejercicio, y los resultados saltan a la vista. En sus más recientes fotografías en Instagram mostró su notable bajada de peso y una gran alegría por los objetivos cumplidos. "Viviendo el balance que tanto soñaba en mi vida, plena en mi vida personal y profesional. Carlos Ponce y yo nos vamos a La Isla, pero antes tenemos algo pendiente… Aprovechando que ya bajé más de peso, me atreví a ponerme este vestido tan hermoso...", escribió traviesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese algo pendiente queda todavía por descubrir. Lo que ya es un hecho en toda regla es su transformación. Siempre ha lucido estupenda, pero hace tiempo reconoció que tras haber subido unas libras tenía la intención de bajarlas. Eso sí, aseguró que jamás sin llegar al estado de delgadez que vivió en el pasado y que en algún momento le hizo daño. Karina Banda Karina Banda | Credit: IG/Karina Banda Karina se siente bien por dentro y por fuera y eso se nota. El amor, el trabajo y la vida en general le sonríen y ella está más que dispuesta a devolverle esa sonrisa. ¡Felicidades!

