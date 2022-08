Todos los detalles de la nueva línea de ropa de Karina Banda La presentadora mexicana acaba de lanzar Ave Concept, una tienda de ropa virtual que ofrece prendas fabulosas para mujeres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida le sonríe a Karina Banda y de qué manera. La presentadora ha tenido un año mágico, lleno de muchas bendiciones, entre ella su espectacular boda con Carlos Ponce en México, la construcción de un nuevo nidito de amor en el país azteca y su nuevo proyecto como presentadora del nuevo show de telerrealidad Enamorándonos, la isla, que pronto se transmitirá por Unimás. Ahora la presentadora da inició una nueva faceta en su vida que la convierte en toda empresaria. Banda acaba de lanzar su propia línea de ropa la cual bautizó con el nombre de Ave Concept. La primera colección incluye piezas superfrescas, femeninas y versátiles, perfectas para los cálidos días de verano. Por el momento las tallas disponibles son S, M y L. Pero Banda aseguró que su meta es tener muchas tallas en sus próximas colecciones. "Son dos cosas, primero mis seguidoras, todas gracias porque ustedes fueron las arguenderas, las que me motivaron a tener algo mío, algo propio. De verdad todo esto es para ustedes y para ustedes, ustedes son las culpables", explicó la presentadora acerca de la inspiración detrás de su nueva empresa. "Por otro lado, tiene mucho que ver con mi tío. Te cuento que mi tío Salvador hoy es su cumpleaños. Él ya no está con nosotros, falleció en la pandemia. Pero desde que se fue me manda muchos mensajes, me sigue mandando muchos mensajes con aves, con plumas, con mariposas. Yo siento que lo que me trata de decir es que no me de miedo de volar, de tomar mis caminos, de salir de mi zona de confort. Así que pensé que Ave es eso. La mujer tiene que sentirse así, se tiene que sentir libre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ave Concept Credit: Cortesía Ave Concept Credit: Cortesía Ave Concept Credit: Cortesía Ave Concept Credit: Cortesía La guapa mexicana habló con Ponte Bella en exclusiva y además de contarnos los detalles detrás de esta su primera colección, también nos mostró en vivo algunas de las piezas, cuyos precios oscilan entre $59 y $150. Las primera línea incluye conjuntos muy coquetos, que además se pueden usar por separado, al igual que vestidos muy frescos y cómodos, ideales para las vacaciones. No te pierdas todo lo que nos contó y corre a shopaveconcept.com para que compres tus prendas favoritas.

