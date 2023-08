Karina Banda deslumbra durante sus cumpleaños con un look espectacular La presentadora lució más joven que nunca gracias a este conjunto juvenil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda está celebrando sus 35 años y acaba de comprobar que cada día luce aún más guapa. En un video que compartió en su perfil de instagram, la esposa de Carlos Ponce mostró la fiesta que organizaron sus amigas para celebrar la ocasión. "35 y bien festejada 🥹😂🎉. Llegué a casa y así me recibieron mis amigas y mi familia ❤️. Mientras yo trabajaba acá traían un relajo con mi sorpresa", escribió la actriz. Karina Banda Credit: ig/karina banda "Yo en pantuflas después de un día maratónico y muy especial llegué directo a soplar 35 velas que me exprimieron los pulmones", compartió. Y aunque andaba en pantuflas en casa, quedamos enamoradas del resto de su look. Karina Banda Credit: IG/karina banda Para la ocasión, la anfitriona del nuevo reality Hotel VIP vistió un minivestido de estampado de zebra con recortes a la cintura que marcó su figura. karina banda Credit: IG/karina banda Además, su recogido de cabello chic y sencillo más unas argollas doradas ayudaron a resaltar su belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta con pantuflas, nos pareció un look perfecto para celebrar en casa entre amigas y familia.

