Karina Banda muestra cómo está corrigiendo el color de sus cejas demasiado oscuras La conductora lucía unas cejas excesivamente oscuras, fruto de la degradación de los pigmentos utilizados en el microblading y el pH de su piel. Mira qué tratamiento se ha realizado para solucionarlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda está bien ocupada con el estreno de Hotel VIP, el nuevo show que presenta en TelevisaUnivision, pero su exitosa carrera no le quita tiempo para consentirse y preocuparse por su aspecto. Por eso, la mexicana quien no deja de cumplir sueños, decidió afrontar un problemita estético que le venía molestando desde hace un tiempo: el color de sus cejas. Amante de la belleza, la esposa de Carlos Ponce tenía, como se lo hicieron notar muchos de sus seguidores, las cejas más oscuras que el color de su cabello, algo no muy favorecedor para su rostro. Por eso decidió acudir al centro Dermabless Spa, de Mily Ajo, en Miami y compartir esta visita en sus redes sociales. Karina Banda retoca sus cejas Credit: Facebook watch ¿Por qué le pasó eso a sus cejas? Según explicó la experta esteticista, cuando los pigmentos aprobados para usar en el rostro se degradan y se oxidan, se van separando y dejan un tono gris. En el caso de la mexicana, quien lucía un color rojizo compuesto por rojo, amarillo y negro, por el pH de su piel el rojo se consumió antes, dando paso a un tono más oscuro. Karina Banda retoca sus cejas Credit: Facebook watch Para solucionarlo, Ajo le propuso varias soluciones a Banda, quien por su trabajo eligió un tratamiento poco agresivo con la piel: la remoción enzimática. "Lo trabajamos con la enzima de la naranja, es bien gentil para la piel, porque ella está en televisión y no queremos borrar toda la ceja, la queremos ir aclarando en algunas sesiones", explicó la experta. Karina Banda retoca sus cejas Credit: Instagram El objetivo de Banda es tener una ceja latina, o latin brow como se conoce en inglés, que implica tener más claros los pelitos de la parte delantera de la ceja, y más oscuros y tupidos los de atrás. Karina Banda retoca sus cejas Credit: Instagram "Va a hacer tres años que le hice las cejitas a Karina, le hice microblading. Ella traía un trabajito anterior que […] estaba un poco rojo", comentó la dueña del spa. "Pero pasa el tiempo y el color se va descomponiendo. Ella quiere adelante que se le vea más el pelo a pelo, más tupidas atrás y adelante mas suavecitas". Karina Banda retoca sus cejas Credit: Instagram Después de la primera sesión se evalúa el resultado y se decide cuántas sesiones necesitará la paciente para lograr su objetivo. "Yo estimo que dos sería suficiente para suavizar un poco, de lo contrario ella va a querer hacer remoción con láser en las partes de adelante para borrarlas mucho más que la parte de atrás y volver a hacer pelo a pelo adelante y en la parte de atrás mezclaremos técnicas", apuntó Ajo. "Unas cejas latinas para una hermosa latina". Karina Banda retoca sus cejas Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Sobre la opción de usar el láser, la experta aclaró que es más efectivo cuando se rasuran los pelitos de la ceja y por eso, por el momento, Banda había declinado esta opción, menos compatible estéticamente con sus compromisos laborales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Chicas, si les hicieron un mal trabajo que parece con un plumón sharpie o la ceja más arriba, si tienen una situación así, el láser es la técnica más rápida", comentó la conductora, quien después de la sesión ya mostraba un color más claro en sus poderosas cejas.

