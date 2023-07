Karina Banda da un paso importante: "Subí mucho de peso. No me he querido subir a la báscula" La presentadora se ha puesto en manos de un profesional para hacer el cambio saludable que necesita en su vida. Y no lo hace sola. Esta es su propuesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda lo ha decidido. Es momento de ponerse seria y arrancar un plan alimenticio que, no solo le haga bajar las libras que ha subido, sino también a mantener una dieta saludable constante. Reconoce que en los últimos meses, especialmente durante las vacaciones en Turquía, no ha sido todo lo disciplinada que debiera, tampoco haciendo ejercicio, así que ha tomado una decisión responsable y asesorada médicamente para volver a su peso y mantenerse. "Subí mucho de peso, dije 'Karina tienes que hacer algo, no puedes ser que todo el tiempo te pregunte si estás embarazada y son los tacos'", bromeó en este en vivo en Instagram con sus seguidores. Karina Banda Karina Banda comparte su decisión | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Univision) Con el fin de también poder ayudar a esas otras mujeres que como ella necesitan perder esas libras y, sobre todo, no estar sube y baja a cada rato, la conductora hizo este directo con su nutriólogo, Jorge Tamez. "Tengo un mes para bajar de peso y estar en el peso que yo quiero y sé que me voy a sentir mejor. No sé cuanto voy a bajar porque no me he he querido subir a la báscula, me voy a dar cuenta con la ropa y los brazos porque a estos bracitos gorditos, les hace falta que se vean mejor", prosiguió Karina sin perder su gran sentido del humor. En esta conversación, sus seguidoras hacían preguntas de las que ella se hizo eco con el doctor. Tamez explicó qué hacer y qué no para ponerse en marcha con este plan alimenticio, describió qué alimentos se necesitan y cuáles hay que descartar o reducir. Una amena charla en la que la esposa de Carlos Ponce se mostró decidida a dar este cambio en su vida por su bienestar. Además de verse bien para su cumpleaños el próximo 21 de agosto, Karna se quiere sentir bien, ese es el objetivo, todo lo demás llega a partir de ahí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de un grupo privado bajo el título de Qué comer en un día, Karina ha compartido, con el asesoramiento de su nutriólogo, las guías gratis. Todo depende del peso y las características de la persona, y allí mismo lo explica. El objetivo común es una alimentación equilibrada que ayude a deshacerse de esas libras extra. La presentadora ha decidido, con la ayuda del doctor, caminar de la mano junto a otras mujeres que se sienten identificadas con ella y quieren vivir este proceso de transformación que promueve la vida saludable.

