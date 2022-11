Karina Banda se cambió el look en Turquía y ahora es rubia

"En una de las grabaciones de La isla conocí a un estilista que me mostró su trabajo y se me metió en la cabeza que me hiciera un cambio de look. Además, ya tenía muy deslavado el color y se veía muy naranja. La verdad soy muy aventada y quise atreverme porque al final es cabello y crece", nos dijo en exclusiva la presentadora mexicana. "Confieso que durante el proceso estaba un poco asustada porque vi que me lo estaba decolorando mucho y no entendía qué era lo que me estaba haciendo. Él no habla nada de inglés, así que con un traductor le dije en turco que era lo que quería. Hasta la fecha no se si la traducción fue correcta porque me hizo algo diferente a lo que le pedí, pero afortunadamente el resultado me fascinó".