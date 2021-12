¡De fiesta! Copia el look festivo de Karina Banda Inspírate con este peinado divino que nos demostró la presentadora para nuestra edición de diciembre Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda, Maquillaje, Fiestas Credit: DANIELA ESCOBAR/@DANIELAESCOBARPH Cuando Karina Banda quiere un look festivo, recurre a la estilista Millie Morales, quien puede transformar un sencillo peinado diurno en un elegante estilo nocturno, ideal para esta temporada. ¡Aquí te compartimos los pasos que tomó para lograr el estilo! Empieza con el cabello fresco y limpio. Karina Banda, Maquillaje, Fiestas Credit: DANIELA ESCOBAR/@DANIELAESCOBARPH Con un peine, divide el cabello en dos secciones. Karina Banda, Maquillaje, Fiestas Credit: DANIELA ESCOBAR/@DANIELAESCOBARPH Ahora, divide cada mitad en dos, desde la parte superior del cráneo hasta atrás de la oreja. Karina Banda, Maquillaje, Fiestas Credit: DANIELA ESCOBAR/@DANIELAESCOBARPH Une las dos secciones inferiores en la nuca con una liga. Karina Banda, Maquillaje, Fiestas Credit: DANIELA ESCOBAR/@DANIELAESCOBARPH Bate ligeramente el pelo para definir el look. Karina Banda, Maquillaje, Fiestas Credit: DANIELA ESCOBAR/@DANIELAESCOBARPH ¡Fija tu melena con laca y disfruta! Karina Banda, Maquillaje, Fiestas Credit: DANIELA ESCOBAR/@DANIELAESCOBARPH

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡De fiesta! Copia el look festivo de Karina Banda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.