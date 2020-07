Conoce a Karen Vega, la primera modelo Oaxaqueña que aparece en Vogue La joven de 18 años ha hecho historia con esta bellísima sesión de fotos en la mítica revista de moda. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Empezó en el mundo de la moda probándose trajes para la mujer de su abuelo, que era costurera, y hoy se ha convertido en la primera modelo oaxaqueña en aparecer en la historia de portada de la revista Vogue en su edición mexicana. Conoce a Karen Vega y quédate con su nombre, que seguro que esta mexicana de 18 años va a dar mucho que hablar. En el reportaje a cargo del también mexicano Dorián Ulises López Macías, Vega no solo ha hecho las veces de modelo si no que también se encargó del estilismo con la ayuda de su madre. "Me siento muy agradecida por esta invitación y por confiar en mi, he aprendido lo importante que es estar orgullosa de quien y como soy", ha compartido sobre la experiencia en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una entrevista para el mismo medio, la oaxaqueña que combina su pasión de ser modelo con sus estudios y el baloncesto, ha lamentado que los estándares para las modelos mexicanas son todavía muy altos. "Muchas muchas no contamos con la talla, con la altura, con el color de piel o con las exigencias que piden en un país donde no hay tanta gente con esas características, y eso es triste para las que vamos queriendo construir un camino", ha reconocido. "Me encantaría que cada vez existan más oportunidades y espacios donde podamos ver gente que nos represente, y que nos haga sentir dentro de los mundos que nos han mostrado que no pertenecemos". Después de aquellas tomas de medidas en el taller de su familia a la joven le picó el gusanillo del modelaje y consiguió su primer gran oportunidad a las órdenes del fotógrafo Enrique Leyva y el director creativo Pompi García, que le tomaron sus primeras fotos para un shoot profesional. "Cuando le tomé fotos por primera vez, recuerdo que [...] nos quedamos sorprendidos por el talento nato que tenía para modelar", recuerda Leyva en su perfil de Instagram. "Este proyecto lo nombramos “Realismo mágico” ya que tenía la intención de mostrarle a los demás , que después de Yalitza también habían muchas más mujeres igual que ella en Oaxaca y el sur de México, y que no tenían que ser olvidadas después de todo ese furor". La oaxaqueña se ha puesto como meta que las mujeres del sur de México como ella tengan más representación en los medios de comunicación y asegura que el ejemplo de la actriz Yalitzia Aparicio la inspiró e impactó profundamente para tomar esta decisión. "Cuando vi a Yalitza en la portada de Vogue, también fue una señal y ahora sé que yo podría ser esa señal para más chicas si sigo trabajando duro y siendo agradecida", ha dicho. ¿Qué será la próximo? No le quites ojo y sigue de cerca sus pasos en @karenespinosavega

