¡Los secretos de Karen Martínez, mujer de Juanes, para verse tan joven como sus hijas! La actriz y presentadora colombina comparte con sus seguidores qué hace para no solo lucir en plena forma y saludable por fuera, sino también para sentirse bien por dentro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes sociales se han convertido en parada obligada para conocer un poquito más de sus hábitos saludables y estilo de vida. De su contenido se traduce el porqué Karen Martínez luce cada vez más joven y feliz. En realidad sus secretos están a la orden del día y son los que ya se conocen de manera general, pero lo importante no es la teoría, sino la práctica. Y de eso, la esposa de Juanes sabe mucho. La disciplina, la ilusión a la hora de hacer las cosas y la voluntad son tres características que la definen. Sus casi millón y medio de seguidores son testigos a través de su cuenta de Instagram de algo muy importante. Sus cuidados físicos están muy ligados a su cuidado interior. Una cosa va automáticamente unida a la otra y separadas no surten el mismo efecto. Karen Martínez Karen Martínez | Credit: IG/Karen Martínez Aunque muchos de sus reels y videos tienen que ver con la comida que ingiere y los ejercicios que hace, tampoco faltan los que llenan su corazón de alegría y felicidad. Aquellos en los que aparece con sus tres hijos, fruto de su relación con el cantante colombiano, y su familia. Luna, Paloma y Dante son su mejor vitamina y el timón para todo lo demás. "Sin ellos la vida no tiene sentido, los hijos son el amor más puro y verdadero que pueda existir. Gracias por enseñarme cada día a ser mejor, los amo", escribió en su más reciente post en el que la familia al completo acompaña al artista por su gira mundial. Una vez clara la base donde el amor a sí misma y a los suyos es lo primordial, llega todo lo demás. Por ejemplo, el yoga. La Chechi, como cariñosamente se llama en redes, lo practica de forma constante y en él encuentra grandes beneficios. Desde la flexibilidad de su cuerpo hasta la fortaleza de los huegos, sin olvidar también la definición de los músculos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A ello le añade ejercicios de fuerza con las pesas y otros accesorios del gimnasio donde también tiene una cita importante. La fusión de ambos es lo que logra el global de un cuerpo fuerte, tonificado y en forma. Si a eso le sumas una alimentación saludable, no para adelgazar, sino para sentirse bien y tener todos los nutrientes, el resultado es ella. La vida sana es una forma de vivir, no algo temporal. Sus jugos, smoothies y platos que come en un día también los comparte con sus seguidores, quienes, curiosos, quieren saber qué hace para sentirse y lucir tan bien. Su perfil se ha convertido en el de una auténtica influencer de moda, sin quizás buscarlo. Sus tips no son otra cosa que lo que a ella le funciona. A sus 42 años, Karen puede presumir de tener un cuerpo de lo más atlético y de verse, más que como mamá, como si fuera una hermana de sus dos bellas hijas. Para ella no hay nada más importante que dar ejemplo a sus tres retoños, estos gestos diarios de amor y cuidados a sí misma son la mejor lección.

