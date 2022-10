Karen Martínez, esposa de Juanes, lanza colección de baño en colaboración con sus hijas y posan en bikini ¡Parecen hermanas! La actriz colombiana y sus hijas Luna y Paloma, se han unido a la marca Leonisa para lanzar una moderna línea de baño y las tres protagonizan la campaña publicitaria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karen Martínez es una polifacética mujer con una amplia trayectoria profesional. Además de actuar y presentar, la bella colombiana trabaja también como modelo e influencer de moda, belleza y bienestar, pero sin duda la "profesión" que más disfruta es la de ser mamá. Si observamos sus redes sociales, además de verla haciendo ejercicio, practicando yoga o meditación, sus momentos más felices los vive viajando junto a su esposo, el cantante Juanes, y sus tres hijos Luna, Paloma y Dante Aristizabal. Bien de acompañantes en la gira musical de turno o como turistas de exóticos destinos, "La Chechi" como se le conoce cariñosamente, no duda en presumir lo bien que vive en familia. Y precisamente su último proyecto ha sido como un sueño para ella pues lo ha desarrollado junto a sus dos hijas. "Con ellas todo es mejor", escribió la actriz en sus historias de Instagram junto a una instantánea de las tres mujeres de la familia posando en traje de baño. Un adelanto de la campaña publicitaria que han compartido para la firma de lencería y ropa de baño Leonisa. "Y con mucha emoción les comparto este proyecto tan hermoso que hemos venido trabajando desde hace unos meses y que ya por fin muy pronto lo podrán tener. Trabajar con ellas [Lunay Paloma] ha sido lo más divertido y emocionante porque como madre, verlas crear, soñar y sobretodo confiar en ellas mismas es lo más gratificante .. gracias a Leonisa por permitirnos soñar con ustedes y hacer este sueño realidad". En los videos que han compartido tanto la marca como Martínez, hemos podido ver al trío portar coquetos bikinis con tiras y arandelas, en colores azul, verde con destellos dorados, rosado, bañadores con sensuales aberturas, estampados de tigre en tonos verdosos con brillos y diseños gráficos en alegre naranja así como diferentes piezas en elegante negro. La colección estará disponible el próximo 27 de octubre. En otra de las imágenes promocionales, Luna lleva un top de escote asimétrico con estampado de rayas en tonos verdes y una braguita negra, mientras que Paloma luce un conjunto negro con el top igual que su progenitora, quien lo ha combinado con una parte de abajo estampada. Sabemos también que esta colección, que la marca ha denominado como una "colaboración mágica" incluye piezas confeccionadas con nylon reciclado y tejidos obtenidos a partir de botellas de plástico, además de incluir una tecnología que reduce la contaminación de microplásticos en el océano y acelera la descomposición del poliéster. La línea está hecha de manera sostenible por mujeres en las Américas. Las mujeres de Juanes no son ajenas al mundo de la moda. Su hija mayor, Luna, quien recientemente cumplió 19 años, es una mezcla perfecta de sus progenitores y ya funge como modelo e influencer para varias marcas relacionadas con la industria, como joyería y zapatos. Además de belleza, comparte con Martínez el gusto por los deportes, el buceo, la vida junto al mar y el contacto con la naturaleza. Por su parte Paloma ha heredado la belleza y el porte de su madre. Con 17 años y 145,000 seguidores en su cuenta de Instagram, posa con soltura ante la cámara y también la hemos visto disfrutar junto al océanos y practicando deportes como el surf o el snowboarding. Para Karen Martínez no es tampoco la primera colaboración con una firma de moda. En octubre del año pasado presentó una colección cápsula con Agybo titulada Astral. Una línea de ropa deportiva moderna, cómoda y con mucho significado para la artista colombiana. Muchos de sus seguidores han alabado tanto la colaboración como las esbeltas siluetas de Martínez y sus hijas, a quien podríamos confundir fácilmente con sus hermanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No podemos esperar al 27 de octubre para ver la colección completa ¡y disfrutarla junto al mar!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karen Martínez, esposa de Juanes, lanza colección de baño en colaboración con sus hijas y posan en bikini

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.