Elegante, bohemio y vanguardista, así es el estilo de Karen Martínez Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería el estilo de karen martinez chechi Credit: John Parra/Getty Images La modelo y presentadora colombiana está celebrando su 43 cumpleaños con un fabuloso viaje por Turquía en compañía de su familia. Siempre a la última, la esposa de Juanes destaca dentro y fuera de la alfombra con sus atuendos juveniles y favorecedores. Empezar galería Dama de blanco el estilo de karen martinez chechi Credit: Daniele Venturelli/ Getty Images La Chechi, como se apoda en redes sociales, asistió con su esposo a una fiesta benéfica en 2019, que requería vestir de blanco. Aquí la vemos con un vestido midi, sencillo y elegante, con detalles calados en las mangas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina de largo el estilo de karen martinez chechi Credit: Alexander Tamargo/ WireImage Sin duda los vestidos son la prenda favorita de la también actriz, quien siempre cumple con la etiqueta de los eventos a los que asiste. Casi sin esfuerzo, se ve radiante como con este modelo rosado de hombros caídos con gargantilla a juego. 2 de 10 Ver Todo Sexis aberturas el estilo de karen martinez chechi Credit: Instagram Con un físico espectacular, la madre de tres opta a menudos por sensuales piezas con aberturas en la espalda, los costados -como las de este vestido negro con argollas-, o en el abdomen. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Espíritu rock el estilo de karen martinez chechi Credit: Gabe Ginsberg/ Getty Images La madre de Luna, Paloma y Dante saca siempre que puede su lado más rockero, como en esta ocasión que combinó una camiseta de los Rolling Stones, con pantalones de mezclilla negros. 4 de 10 Ver Todo Boho chic el estilo de karen martinez chechi Credit: Instagram La colombiana disfrutó este año del festival de música Coachella, donde hizo un despliegue de looks bohemios y eclécticos, perfectos para el evento. Con dos de sus pasiones unidas -la música y la moda-, nos deleitó con atuendos como este: un minivestido de encaje combinado con un chaleco de gasa y pedrería, sombrero y altísimas botas metalizadas. Las botas y botines de cowboy son uno de sus accesorios favoritos. 5 de 10 Ver Todo Madre moderna el estilo de karen martinez chechi Credit: Instagram Acostumbrada a viajar por el mundo, la modelo y presentadora suele elegir prendas cómodas para recorrer las ciudades que visita, como este pantalón holgado y top a juego, que conjuntó con un par de botines con detalles metálicos que le hemos visto lucir en muchas ocasiones. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Noches de gala el estilo de karen martinez chechi Credit: John Parra/Getty Images Siempre a la altura, Martínez no duda en sacar la artillería pesada para los grandes eventos, como cuando su esposo fue nombrado Persona del Año por la Academia de los Latin Grammy. Una fiesta para la que optó por un espectacular vestido largo con brillos en color rubí. 7 de 10 Ver Todo Sin esfuerzo el estilo de karen martinez chechi Credit: Instagram/ Mario Alzate Suéter + pantalón de mezclilla + botines de ante es una mezcla que muchas lucimos, pero la modelo consigue hacer de este look básico una apuesta muy chic para el día a día. 8 de 10 Ver Todo Detalles glam el estilo de karen martinez chechi Credit: Telemundo En los premios Billboard de la música latina de 2021, arrancó suspiros con este traje lila cubierto de flecos de pedería brillante. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amante del deporte el estilo de karen martinez chechi Credit: Instagram En su clóset encontraremos muchas prendas deportivas pues Martínez practica yoga a diario. Una actividad que le ayuda a mantenerse en forma y que combina con el gimnasio. Nos encantan sus sets y conjuntos para hacer deporte. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

