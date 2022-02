Estilo olímpico: las manos de una madre detrás del traje de una patinadora galardonada Aquí los detalles del diseño hecho a mano que lució la estadounidense, Karen Chen, para competir en Beijing Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karen Chen, patinadora, olimpiadas Credit: Zhang Yuwei/Xinhua via Getty Images ¿Eres fan de las olimpiadas del invierno? A nosotras nos fascina el patinaje sobre hielo, porque aparte de ser un deporte impresionante, las atletas siempre llevan trajes divinos. Para representar el equipo de los Estados Unidos, Karen Chen, la patinadora de 22 años de California, eligió un traje violeta creado por una persona muy especial– su mamá. En un video en la cuenta oficial del equipo en Instagram, la medallista de plata compartió algunos detalles sobre la prenda de mangas largas adornado con mariposas. Karen Chen, patinadora, olimpiadas Credit: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images "Llevo mi vestido de patinaje artístico que mi madre [Hsiu-Hui Tseng] hizo para mí", explicó. "Ella hizo el 90 por ciento del trabajo y yo el otro 10 por ciento. Ella hace todo el trabajo duro y pone sangre, sudor y lágrimas en él". Para Chen, las mariposas que adornaron su vestido fueron un símbolo importante para su rutina. Patinó al son del "Butterfly Lovers' Violin Concerto" para sentirse "como una bonita mariposa sobre el hielo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la categoría general, los atletas de EE. UU. completaron el evento por equipos con una puntuación total de 65 para ganar la medalla de plata. El Comité Olímpico Ruso ganó el oro y Japón el bronce.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estilo olímpico: las manos de una madre detrás del traje de una patinadora galardonada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.