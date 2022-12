Las Kardashian Jenner celebran el cumpleaños de Mason, hijo de Kourtney, con looks muy criticados Vestidos de látex, pantalones de cuero, cruces de diamantes... los seguidores de las hermanas más mediáticas han señalado que sus atuendos no eran los mejores para ir a un bar mitzvah. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las hermanas Kardashian Jenner se juntaron el pasado fin de semana para celebrar el bar mitzvah de Mason, el hijo mayor de Kourtney Kardashian y Scott Disick, quien ha cumplido 13 años y según la tradición judía ha alcanzado la mayoría de edad religiosa. Una fecha muy importante para los que profesan esta religión. La fiesta tuvo lugar en West Hollywood y parece ser que el código de vestimenta exigía ir de negro riguroso, pues fue el color que vistieron los asistentes. No sabemos si los invitados tenían alguna indicación más pues vimos estilos muy variados, pero los looks que eligieron Kim Kardashian y Kylie Jenner para festejar a su sobrino nos han dejado casi sin palabras. Kylie apareció con un ceñido vestido de látex negro con una banda de gasa color nude al cuello de 1017 Alyx 9SM, y botas de charol. Al parecer venía directa de la fiesta de un amigo y no se cambió de ropa. Con el cabello recogido en una cola medio deshecha, llevó grandes lentes de sol. Kardashian looks criticados bar mitzvah Credit: Backgrid/The Grosby Group Por su parte Kim apostó por una camiseta corta, estilo concierto, con pantalones de cuero de tiro alto con los laterales decorados con pedrería, una gruesa gargantilla brillante y un colgante en forma de cruz. Todo de Dolce & Gabbana. Kardashian looks criticados bar mitzvah Credit: Backgrid/The Grosby Group Khloé llegó con un enterizo negro que le hemos visto en otras ocasiones, y un llamativo colgante de una cruz. Zapatos de punta, guantes, gafas de sol y un minibolso plateado completaron su look. Kardashian looks criticados bar mitzvah Credit: Backgrid/The Grosby Group Una de las más elegantes fue Kendall Jenner. La modelo apostó or un romántico vestido de satín con mangas con volumen y cuerpo de encaje de Rodarte, que combinó con una elegante gargantilla de diamantes y pendientes a juego. Kardashian looks criticados bar mitzvah Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images La matriarca Kris Jenner mostró sus lado más "business" con un traje de chaqueta y pantalón. Kardashian looks criticados bar mitzvah Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images La madre del cumpleañero optó or un enterizo con aberturas en el frontal, cintas cruzadas y pantalón acampanado. Ella y Scott comparten otros dos hijos Penélope de 10 años y Reign de 8, quienes también estuvieron presentes en la fiesta familiar junto a sus primos. Kardashian looks criticados bar mitzvah Credit: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como siempre las mediáticas hermanas lucieron muchas de las tendencias más cool del momento, como los enterizos, las aberturas, el uso de encaje o satín y los pantalones altos. Aunque no juzgamos si sus apuestas de estilo fueron las más indicadas para la ocasión. ¡Mazel Tov, Mason!

