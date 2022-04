Todos los detalles de la fabulosa celebración de Pascua de las Kardashian/Jenner Las hermanas se reunieron en una de sus mansiones y le hicieron pasar un día increíble a sus pequeños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de celebraciones, las Kardashian/Jenner saben muy bien cómo tiran la casa por la ventana y dejar a sus millones de fanáticos boquiabiertos. Ya sea para celebrar un cumpleaños o el lanzamiento de un nuevo proyecto, las populares hermanas no escatiman en gastos ni excentricidades a la hora de realizar un evento o una fecha especial, y eso incluye el día de Pascua. Como de costumbre, la familia Kardashian/Jenner se reunió en una de sus mansiones para celebrar el domingo de resurrección y más allá de hacer una actividad para que los más pequeños buscaran los huevos de pascua, las hermanas mandaron a hacer una decoración espectacular. La mesa en la que almorzaron estaba perfectamente decorada con centros de mesa de cristal que tenían huevos y flores rosadas y blancas, al igual que un camino de mesa hecho de hierva sintética. Además, la mesa también tenía individual de paja, servilleta a rayas y un huevo, al igual que un huevo gigante hecho de chocolate que llevaba el nombre de la persona a la persona a la que le tocaba ese puesto. Los más pequeños también tenían una mesa con sus respectivos arreglos florales y los huevos de chocolate. También, lo niños fueron sorprendidos con grandes canastas llenas de regalos. Incluso, además de las canastas con regalos y otras vacías para recoger los huevos, las niñas también recibieron de regalo hermosas bicicletas y grandes máquinas dispensadoras de dulces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fiesta de pascua de las kardashian Credit: Instagram Fiesta de pascua de las kardashian Credit: Instagram Fiesta de pascua de las kardashian Credit: Instagram Fiesta de pascua de las kardashian Credit: Instagram Fiesta de pascua de las kardashian Credit: Instagram Fiesta de pascua de las kardashian Credit: Instagram Fiesta de pascua de las kardashian Credit: Instagram Fiesta de pascua de las kardashian Credit: Instagram Para finalizar, los niños tuvieron la oportunidad de hacer algunas manualidades, entre ellas pintar huevos y pintar y decorar canastas de cerámica. Fue un día lleno de diversión, en especial para los más pequeños, y cada una de las hermanas se ocupó de publicar cada detalle de esta fabulosa celebración. No cabe duda de que las Kardashian/Jenner sí saben cómo celebrar.

