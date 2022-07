Karamba Sánchez el joven dominicano que saltó de la pobreza a las pasarelas más importantes de Europa El joven de 19 años causó sensación durante su participación en diferentes desfiles la Semana de la moda de París y de Milán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que la República Dominicana se ha convertido en la cuna de las supermodelos y ya son muchas las jóvenes que se han consagrado en tierras extranjeras y se han colocado en un lugar privilegiado en el mundo de la moda internacional. Todo eso, en parte, gracias a Sandro Guzmán el cazador de talentos, cuya experiencia en la materia lo ha llevado a descubrir a algunas de las caras más buscadas por los diseñadores. Lineisy Montero, Ysuanny Brito, Hiandra Martínez y Lissandra Blanco son algunos de los nombres que resaltan a la hora de hablar de las chicas que están poniendo en alto el nombre de la isla. Ahora bien, no solo las mujeres dominicanas están abriéndose camino en este competitivo mundo, sino también los hombres, y muchos de ellos ya están causando sensación en el ámbito de la Alta Costura. Uno de ellos es Karamba Sánchez, un joven de 19 años que salió de un empobrecido pueblo de la ciudad de La Romana, en República Dominicana, y se acaba de estrenar como modelo en las pasarelas de París y Milán, y con muchísimo éxito. "Todavía no me lo creo, es como un sueño. Fue hasta mi segundo desfile que pude darme cuenta lo que me estaba pasando", le dijo Sánchez, en exclusiva, a People en español. "Tomé mi primer avión con un gran deseo de que las cosas fueran buenas, pero sabía que era algo muy incierto, y gracias a Dios fue un gran comienzo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y sí que que fue un estupendo arranque para su carrera. El modelo desfiló para prestigiosas marcas, entre ellas Fendi, Etro, Jacquemus y D'Square 2, entre otras. ¿Su sueño? Caminar en la pasarela de Versace, algo que seguro logrará en un un futuro muy cercano. Karamba Sanchez - Dsquared2 - Runway - Milan Fashion Week S/S 2023 Credit: Estrop/Getty Images Karamba Sanchez - Etro - Runway - Milan Fashion Week S/S 2023 Credit: Estrop/Getty Images Karamba Sanchez - Fendi - Runway - Milan Fashion Week S/S 2023 Credit: Pietro D'Aprano/Getty Images Karamba Sanchez Karamba Sanchez | Credit: Cortesía Karamba Sanchez Karamba Sanchez | Credit: Cortesía; Estrop/Getty Images "No sabía que eran desfiles tan grandes, con tantos modelos", confesó el joven. "Cuando ves la cantidad de personas y prensa que están haciendo fotos, es como ser un artista por un momento". Artista o no, de lo que sí estamos seguros es que con su porte y gracia, Sánchez tiene un futuro brillante y lo seguiremos viendo en las pasarelas más importantes del mundo, incluyendo la de Versace.

