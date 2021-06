Así luce la primera pieza de la colección Yeezy Gap creada por Kanye West El original jacket de la colección cuesta $200 y en este momento está disponible para preordenar Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se se hizo pública su separación de Kim Kardashian, Kanye West había estado alejado de las cámaras. En realidad, no lo habíamos vuelto a ver en público hasta hace unos días que fue fotografiado en Los Ángeles llevando un look bastante llamativo y un poco fuera de lugar. Y es que, en una temperatura de 80 grados, el rapero salió con un pantalón negro, suéter del mismo color, un abrigo azul cielo acolchado y una máscara que cubría toda su cabeza. Pero ahora sabemos que ese atuendo tenía una razón de ser. Recordemos que el año pasado, West se unió a Gap para colaborar en una colección y ese jacket azul que llevó, es precisamente uno de los primeros diseños de la línea. El abrigo es corto, no tiene cierre ni delante ni detrás y salió a la venta este martes 8 de junio, justo el día del cumpleaños del artista. The Yeezy Gap Round Jacket cuesta $200 y está disponible para preordenar en gap.com Si lo compras, llegará a tus manos en el otoño. Eso sí, te vas a encontrar con una larga espera en el site e incluso es posible que recibas un mensaje de "agotado". Sin embargo, puedes seguir intentando porque según la tienda, todavía hay tiempo de pre-ordenar la pieza. Además de este jacket, que está disponible en tres tallas (M,L, XL), la colección incluirá suéteres, pantalones y sombreros para hombres, mujeres y niños. Estas piezas todavía no han sido debeladas y no se sabe aún si también se podrán pre-ordenar o si estarán disponible en el otoño. Kanye West Credit: Coleman Rayner/The Grosby Group Kanye West Jacket Credit: YEEZY GAP Kanye West Jacket Credit: YEEZY GAP Esta colaboración marca la primera vez en que los diseños del cantante se podrán adquirir a precios más asequibles. Pero lo más cool de todo es que cuando West era un jovencito trabajaba en una de las tiendas de la marca en Chicago y hoy entra por la puerta grande como uno de sus colaboradores. ¡Felicidades Kanye!

