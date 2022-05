Novia de Kanye West se tatúa el nombre del cantante, ¿en dónde? ¡Te lo contamos! A menos de 3 meses de relación con el rapero y ex de Kim Kardashian, la influencer de 24 años llevó las cosas al siguiente nivel y se une a la extensa lista de famosos que se tatúan el nombre de su pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lupillo Rivera, Cristian Nodal y Pete Davison son algunos de los famosos que se han tatuado el nombre de su pareja. A esta extensa lista se une ahora la nueva novia de Kanye West, Chaney Jones. La modelo e influencer de 24 años publicó varias fotos en sus historias de Instagram este jueves presumiendo su cuerpazo, luciendo un crop top plateado y unos pantalones ajustados del mismo color durante una cena. Si bien lucía espectacular, algo que llamó particularmente la atención fue un nuevo y sutil dibujo en su muñeca izquierda en el que se lee el apodo legal del rapero y empresario desde octubre del año pasado: "Ye". Chaney Jones Credit: Instagram / Chaney Jones. Los rumores de romance entre el creador de los tenis Yeezy y Jones comenzaron por primera vez en febrero cuando se vieron juntos en Soho House, Malibu. Ella misma confirmó su relación publicando fotos con él en sus redes sociales al mes siguiente. Desde entonces se les sigue viendo juntos y West incluso le ha regalado a su novia un exclusivo bolso Hermès Birkin valorado en $275,000 en Privé Porter, según el New York Post. Por lo general estos bolsos no se pueden comprar en las tiendas y pueden tener un costo entre $10,000 y seis cifras para versiones raras. Chaney Jones y Kanye West Credit: Grosby Group La relación comenzó en medio del proceso de divorcio de Ye con Kim Kardashian, quien ahora está saliendo con el comediante Davidson, de 28 años. Aunque solo ha estado saliendo con Kardashian durante menos de un año, la estrella de Saturday Night Live ya se ha hecho un montón de tatuajes en homenaje a su novia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los dibujos de Davidson decía "Mi chica es abogada", otra es una marca en el pecho con el nombre de Kardashian e incluso tiene un diseño con las primeras iniciales de los cuatro hijos de Kardashian y West.

