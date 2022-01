Kanye West y Julia Fox inseparables en Paris Fashion Week ¿Cómo respondió la actriz a los críticos que creen que su relación es por interés? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡La pareja más comentada de Hollywood ha hecho su debut internacional! Este fin de semana, Julia Fox y Kanye West asistieron a los desfiles más prestigiosos de la semana de la moda en Paris robando miradas con atuendos a juego. En la alfombra roja de Kenzo, la actriz y el rapero llevaron looks de denim oversized. El look de Fox con su chaqueta de mezclilla parecida a los looks de Madonna en los años 80 fue creado por Schiaparelli. Kanye West, Julia Fox, Kenzo, Paris Fashion Week Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Hoy, la pareja siguió impactando con sus propuestas para la presentación de Schiaparelli con atuendos monocromáticos negros de cuero. El rapero completó su look con un pasamontaña que nos recordó al look negro que lució su exesposa, Kim Kardashian, en la alfombra roja del Met Gala. En ambas ocasiones, Julia llevó un maquillaje de ojos negro impactante. Kanye West, Julia Fox, Schiaparelli, Paris Fashion Week Credit: Jacopo Raule/Getty Images Por supuesto, esta pareja no está libre de críticos. En su podcast, Forbidden Fruit, la actriz de 31 años abordó la controversia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo encuentro cómico porque estoy recibiendo toda esta atención, pero realmente no me importa. La gente asume: 'Oh, solo estás con el por la fama, estás con el por la influencia, estás con el por el dinero'. Cariño, he salido con multimillonarios toda mi vida adulta, seamos realistas". "Por ahora, solo estoy viviendo en el momento y no tengo ninguna expectativa", dijo de la relación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kanye West y Julia Fox inseparables en Paris Fashion Week

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.