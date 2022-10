Kanye West en el ojo del huracán por usar camiseta con mensaje 'racista' ¡OMG! El cantante, ahora conocido como Ye, usó un diseño con un eslogan utilizado por grupos de supremacistas blancos en plena Semana de la Moda de París. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Semana de la Moda de París sigue dando de qué hablar. Luego de que el vestido de Bella Hadid hecho con spray o el desfile de Cher en Balmain se hicieran virales en las redes, ahora es Kanye West quien se convierte en el nuevo protagonista tras su aparición en el evento con una camisa cuyo mensaje es considerado un "eslogan de odio". El artista, que cambió legalmente su nombre a Ye, generó controversia en su evento Yeezy Season 9 por lucir con su camiseta negra de manga larga con las palabras 'Las vidas blancas importan', un lema utilizado por los grupos de supremacistas blancos. El look se pudo ver en pantalla completa cuando el diseñador pronunció un discurso durante la apertura de la presentación. También apareció en una imagen subida a Twitter por la comentarista conservadora Candace Owens, quien usó la misma camiseta blanca para el espectáculo. El frente de la parte superior presentaba al Papa Juan Pablo II y las palabras en español "Seguiremos tu ejemplo". Ye y Candace Owens Credit: Instagram / Candace Owens El rapero y diseñador de modas compartió en una historia de Instagram eliminada desde entonces, "Todos saben que Black Lives Matter fue una estafa. Ahora se acabó. De nada". También en respuesta a las críticas compartió otros mensajes defendiendo su posición. "¿Por qué todo el mundo se siente tan libre de atacarme por la camiseta? Pero Candace Owens fue la única figura pública que dijo que estaba mal que las Kardashians me impidieron ver a mi hija o solamente quieren destruir a un hombre negro por tener una opinión política diferente", se lee en parte de la extensa publicación. Mensaje de Ye Credit: Instagram / Kanye West SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien hay algunos que apoyan la postura del cantante, hubieron algunos invitados al show, como Jaden Smith, decidieron abandonar el evento y escribir varios tuits en apoyo al movimiento Black Lives Matter: "No me importa quién es si no siento el mensaje de que estoy fuera. Siga su propia moral en lugar de la gente". Esta no es la primera vez que el cantante de 45 años se enfrenta a la comunidad afroamericana. En 2018, West concedió una entrevista a "TMZ Live" en la que insinuó que la esclavitud era "una elección", aunque luego intentó retractarse del comentario.

