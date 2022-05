Kanye West comparó el atuendo de su ex, Kim Kardashian, con el de la mamá de los Simpsons “Me dijo que mi carrera había terminado”, reveló la empresaria en The Kardashians Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es secreto que Kanye West tuvo un gran impacto en el estilo de su exesposa, Kim Kardashian. Durante su relación de ocho años, Kayne la ayudó conocer a los diseñadores más prestigios del mundo de la moda y la empresaria se convirtió en una fashionista icónica. Ahora, la socialité revela cuánto dependió de sus consejos de moda durante la relación. En el último episodio de The Kardashians de Hulu, Kim le contó a su hermana Kourtney Kardashian antes de pedirle el divorcio, le preguntaba a West sobre sus atuendos regularmente, a menudo sintiéndose ansiosa si él no lo aprobaba. "Llegué a un punto en el que le pedía consejos sobre todo, hasta la ropa que me pongo," explicó. La fundadora de SKIMS recordó cuando eligió su propio atuendo para los Wall Street Journal Innovator Awards y West respondió de manera inesperada. Kim Kardashian, WSJ Innovator Awards Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for WSJ. Magazine Innovators Awards "Me llamó después [del evento]. Me dijo que mi carrera había terminado y luego me mostró una foto de Marge Simpson llevando un look similar," le contó a Kourtney. Sin embargo, Kim llevó un traje ceñido de cuero en un tono café de Fendi con guantes a juego, un look bien diferente al traje icónico verde de la esposa de Homer Simpson. Familia The Simpsons Credit: Noam Galai/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esperamos que en su nueva relación con Pete Davidson, Kim se sienta más segura en sus propias decisiones de estilo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kanye West comparó el atuendo de su ex, Kim Kardashian, con el de la mamá de los Simpsons

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.