Mira cómo luce de rubia la modelo Kaia Gerber La joven ha venido aclarándose el cabello desde principios de año Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante esta cuarentena a muchas no nos ha quedado más que aprender a hacernos la manicura, un facial y hasta a secarnos el pelo. Y es que lo que por parecía cosa de pocas semanas se convirtió en algo de varios meses. Por eso muchas famosas decidieron no quedarse con los brazos cruzados, tomar cartas en el asunto y hacerse un pequeño o gran cambio en casa. la verdad es que las entendemos perfectamente y aplaudimos su valentía. Recordemos que hace unos días Esmeralda Pimentel le dijo adiós a su larga cabellera y lo hizo con las tijeras de la cocina. Britney Spears también decidió hacerse un cambio y se hizo los flequillos ella misma. Otras no tuvieron tanta valentía y esperaron a que por fin abrieran los salones. Ese fue el caso de Rashel Díaz, a quien su peluquero de cabecera le hizo un coqueto bob y ahora Kaia Gerber, quien por primera vez se unió al clan de las rubias. En realidad no sabemos si ella misma se atrevió a aclararse el pelo o si es que finalmente su peluquero llegó al rescate. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven modelo, hija de la legendaria Cindy Crawford, ahora luce un rubio platino que la verdad la hace lucir muy chic y fabulosa, y sobretodo más adulta. Hace meses habíamos visto en sus redes que la modelo había decidido hacerse highlights en casa porque según ella, la cuarentena la tenía muy ansiosa y con ideas de un cambio. “Llegué a un punto en la cuarentena que dije, ‘yo me voy a cortar el pelo o me lo voy a teñir”, dijo Gerber en una entrevista con Refinery29. “Yo sabía que algo iba a pasar, así es que decidí hacerme highlights en casa”. Image zoom 2020 x17/The Grosby Group Spain Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain Eso sí, en ese momento su cabello no quedó tan claro. Y es que ahora la joven luce un rubio platino bastante llamativo el cual, repetimos, no sabemos si fue producto de su audacia o del talento de su peluquero. Cualquiera que haya sido la situación, la realidad es que, por lo que se puede apreciar, le quedó muy bien.

Close Share options

Close View image Mira cómo luce de rubia la modelo Kaia Gerber

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.