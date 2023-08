¿Van al mismo evento? Critican a Justin Bieber por acompañar a su esposa así vestido Mientras Hailey Bieber era la viva imagen del glamour en la presentación de un nuevo producto de su línea de belleza, el cantante se presentó en chándal y con Crocs. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Critican Justin Bieber por ir así vestido junto a Hailey Credit: Gotham/GC Images No es obligatorio que las parejas vistan a juego, pero en el caso de Justin Bieber y Hailey Bieber, a menudo parece que vayan a eventos muy diferentes. El pasado lunes, la empresaria realizó un evento para celebrar el lanzamiento de un nuevo producto de su línea Rhode en un establecimiento de donuts en Nueva York y aunque el matrimonio llegó junto, no parecía que compartieran destino teniendo en cuenta sus atuendos. Ella lució un sensual minivestido rojo palabra de honor de Ermanno Scervino, con sandalias de aire retro de Maison Ernest y un bolso de Ferragamo del mismo color. Además, un colgante de diamantes en forma de B, hecho a medida por Alex Moss y y unos aretes en forma de fresa de Alessandra Rich, pues su nuevo producto es una edición limitada del tratamiento de labios con péptidos, en glaseado de fresa. Critican Justin Bieber por ir así vestido junto a Hailey Credit: Raymond Hall/GC Images Por su parte, la estrella del pop, quien crea polémica hasta sin querer, apostó por un look mucho más casual, bermudas de algodón de color gris y una sudadera con capucha sobre la que colocó una gorra rosa. También sorprendió su calzado, unos zuecos Crocs de color amarillo con calcetines blancos. Critican Justin Bieber por ir así vestido junto a Hailey Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Rápidamente la estampa se hizo viral y los usuarios llenaron las redes de comentarios criticando al cantante de Sorry. "Estaría tan enfadad si me vistiera con mis mejores galas y aquí viene mi esposo", "Él siempre viste como si fuera a ayudar a su madre a sacar la compra del coche", "Yo le hubiera dejado en el coche" o "Él se viste específicamente para avergonzarla" fueron algunos de los mensajes que pudimos leer. Critican Justin Bieber por ir así vestido junto a Hailey Credit: Gotham/GC Images Aunque también tuvo sus apoyos. "Una opinión muy poco popular pero a mí me encanta que claramente él no quiere ser el centro de atención. Quiere que sea ella que destaque en su evento mientas el le acompaña para mostrarle su amor desde la banda". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Y tú, ¿qué piensas? ¿Deberían haberse vestido igual de elegantes o hacen buena pareja igualmente?

