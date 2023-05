Fundadora de Rizos Curls Julissa Prado comparte sus secretos para lucir tu cabello rizo La creadora de la marca de productos para el cabello nos cuenta de su gira por el país y cómo se siente ayudar a miles de mujeres a amar sus rizos naturales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rizos Curls, la marca de cuidado del cabello conocida por ayudar a innumerables latinas a perfeccionar sus rizos y ondas, se está expandiendo oficialmente a las más de 1,350 ubicaciones de Ulta Beauty en todo el país. Para celebrar el acontecimiento invitamos a Julissa Prado, la mexicana detrás de la marca, a nuestro programa de People VIP para hablar de sus nuevos productos y su gira de clases gratis por el país. "Esto es verdaderamente un honor [tener mis productos en Ulta] y estoy muy feliz", nos contó Julissa. "Estamos celebrando con una gira de clases educacionales en Ulta al lado de otros estilistas expertos en cabello rizado y estoy súper emocionada." julissa prado, rizos curls Rizos Curls Founder and CEO, Julissa Prado | Credit: Courtesy of Rizos Curls Aunque todas las entradas a las clases en Los Angeles, New York, Houston y Orlando se agotaron casi instantáneamente, Julissa nos dijo que está trabajando en más oportunidades y eventos para conocer a las amantes de su marca. También nos contó de dos productos que acaba de lanzar, el Apple Cider Vinegar Scalp & Hair Rinse y el Beach Waves Texturizing Salt Spray. El enjuague de vinagre es una mezcla de ingredientes naturales que ayudarán a combatir el acumulamiento de productos en tu cabello y asegurar de que tu cuero cabelludo quede más limpio que nunca. Si quieres darle volumen a tus ondas o rizos, necesitas probar el spray. Rizos curls, productos Rizos curls, productos Left: Credit: Cortesía de Rizos Curls Right: Credit: Cortesía de Rizos Curls ¡No te pierdas el video de la entrevista con todos los detalles!

