Conoce a Julissa Prado la mexicana creadora de una de las mejores líneas para el cabello rizado By Yolaine Díaz Para Julissa Prado tener el pelo rizado ha sido una bendición, una que la ayudó a convertirse empresaria y a representar a miles de mujeres que tiene la misma textura y que buscan sentirse orgullosas de cabello. Pero no siempre fue así para la empresaria mexicana, quien creció lisiándose el pelo porque no encontraba los productos adecuados para sacarle ventaja a sus rizos. Fue esa misma razón la que años después la llevó a crear su propia línea de productos para que las chicas que al igual que ella no encontraban las herramientas necesarias para tratar y mantener su melena rizada. "Para mi la razón por la que yo empecé [mi línea] fue porque yo me lisiaba el cabello casi toda la vida y yo crecí en comunidades predominantemente latinas. Toda mi familia, mi comunidad, la mayoría tenía el cabello naturalmente ondulado, rizado y casi todas se lo lisiaban. Era porque no entendían cómo arreglar su cabello natural y no había productos que funcionaban en su cabello", cuenta la joven creadora de la línea para el cabello Rizos Curls. "Lo que mi producto hace es que, esas personas que están [haciendo una transición] de maltratado, dañado a empezar a usarlo rizado, necesitan más ayuda para que su cabello empiece a rizarse más". Image zoom Ahora la empresaria celebra otro logro, tener cinco de los principales productos de su línea Rizos Curls en más de 120 tiendas Target en Estados Unidos, al igual que en Target.com. Mira el video al inicio del artículo para que veas todo lo que nos contó Prado durante su visita a nuestras oficinas en Nueva York.

