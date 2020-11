Close

Así se arregla la presentadora Julissa Bermudez para el show Central Ave La bella dominicana nos revela algunos consejos de cómo lucir fabulosa sin tener que gastar una fortuna Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz dominicana ha puesto el nombre de su país en alto por sus grandes logros como presentadora de varios de los programas estadounidenses más importantes del entretenimiento y telerrealidad como Jersey Shore: After Hours y Empire Girls: Julissa and Adrienne. Hoy en día la vemos triunfar como la co-presentadora del show de entretenimiento Central Ave (Fox) donde nos inspira con sus increíbles atuendos que todos quieren copiar. Desde los looks más sexy, y elegantes hasta los más casuales, la caribeña siempre luce regia y es toda una embajadora de estilo. Hablamos con Julissa Bermudez para que compartiera con nosotros su rutina de moda y belleza para lucir espectacular frente a las cámaras y algunos consejos efectivos para no gastar una fortuna a la hora de salir de compras. ¡Chicas a tomar nota! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Danos el paso a paso de cómo te arreglas antes del show Primero tengo varias pruebas con el estilista del show. Una vez que sé lo que voy a ponerme, comienzo el proceso de preparación. La ropa inspira el look del peinado y maquillaje y por lo general, comienzo a maquillarme primero (a menos que tenga que secarme el cabello con secador) .Me gusta preparar mi piel con una base. Luego me hago las cejas, después mi maquillaje (base, corrector, polvo, contorno) y me paso a los ojos, agrego pestañas y termino con un spray fijador y un polvo. ¿Quién escoge tu ropa para el show ... tienes algún estilista? ¡Si! Para Central Ave colaboro con nuestra estilista Veronica (@Vjstlyes). La mayoría de las veces tengo una idea de lo que quiero ponerme o le envío fotos que saco del internet para inspirarme. ¿Puedes darnos algunos consejos para ir de compras sin gastar demasiado? Diría que no gastes mucho dinero en tendencias, trata de mezclar tu ropa. Pienso que vale la pena invertir en un buen bolso y zapatos porque siempre puedes comprar ropa que parezca de diseñador por un precio más asequible. ¡Por eso me encantan las tiendas como Zara!. ¿Qué más podemos esperar de Julissa Bermudez? ¡MUCHO! Me siento realmente bendecida de estar trabajando durante este momento particular. Este año ha sido realmente difícil y me ha obligado a concentrarme en mis objetivos y en configurar mi futuro más que nunca. Viene un nuevo proyecto en camino en el que he estado trabajando durante casi 2 años. ¡Mi primer producto de belleza!. ¡Manténganse al tanto! Además de ser una talentosa presentadora de televisión, la fashionista también ha demostrado ser una gran influyente en el mundo de la belleza y esperamos con muchas ansias lo que viene en camino. ¿Qué producto de belleza se traerá entre manos?

